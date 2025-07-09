Впервые в истории оккупанты сдались в плен роботам: 3 ОШБр показала видео

Бойцы 3 ОШБр атаковали позиции оккупантов в Харьковский области, зачистили их и взяли в плен только с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов.

В 3 отдельной штурмовой бригаде показали, как впервые в истории противник капитулирует роботам.

Роботы ВСУ заставили оккупантов капитулировать и сдаться в плен

— Без пехоты и без потерь. Третья штурмовая осуществила беспрецедентную операцию — бойцы атаковали вражеские позиции на Харьковщине, зачистили их и взяли оккупантов в плен исключительно с помощью дронов и наземных роботизированных комплексов, — говорится в сообщении.

Сейчас смотрят

Военные рассказали, что атаковали россиян FPV-дронами и НРК-камикадзе, и когда к разрушенному блиндажу уже приближался следующий робот, они капитулировали, чтобы избежать подрыва.

Уцелевших оккупантов с помощью дронов провели к позициям украинских защитников и взяли в плен.

— Это работа подразделения НРК NC13 из роты БПС DEUS EX MACHINA 2 штурмового батальона. И это — первый в современной войне подтвержденный успешный штурм исключительно беспилотных платформ! — добавили в 3 ОШБр.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.