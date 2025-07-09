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Потери РФ на 9 июля: уничтожено 1050 оккупантов и почти семь десятков артсистем

російська техніка
Фото: Depositphotos

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1050 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, ВСУ уничтожили 68 единиц артиллерийских систем, пять танков и две боевые бронированные машины.

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Оккупанты потеряли и одну систему противовоздушной обороны.

Потери РФ на 9 июля 2025 года

  • личного состава – около 1 029 660 (+1050) человек,
  • танков – 11 000 (+5),
  • боевых бронированных машин – 22 969 (+2),
  • артиллерийских систем – 30 102 (+68),
  • РСЗО – 1434,
  • средств ПВО – 1193 (+1),
  • самолетов – 421,
  • вертолетов – 340,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 44457 (+227),
  • крылатых ракет – 3439,
  • кораблей / катеров – 28,
  • подводных лодок – 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54 575 (+119),
  • специальной техники – 3929 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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