Марта Бондаренко, редактор ленты
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Потери РФ на 9 июля: уничтожено 1050 оккупантов и почти семь десятков артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1050 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, ВСУ уничтожили 68 единиц артиллерийских систем, пять танков и две боевые бронированные машины.
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Оккупанты потеряли и одну систему противовоздушной обороны.
Потери РФ на 9 июля 2025 года
- личного состава – около 1 029 660 (+1050) человек,
- танков – 11 000 (+5),
- боевых бронированных машин – 22 969 (+2),
- артиллерийских систем – 30 102 (+68),
- РСЗО – 1434,
- средств ПВО – 1193 (+1),
- самолетов – 421,
- вертолетов – 340,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44457 (+227),
- крылатых ракет – 3439,
- кораблей / катеров – 28,
- подводных лодок – 1,
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 575 (+119),
- специальной техники – 3929 (+2).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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Источник: Генштаб ВСУ
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