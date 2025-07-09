Потери РФ на 9 июля: уничтожено 1050 оккупантов и почти семь десятков артсистем

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 1050 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, ВСУ уничтожили 68 единиц артиллерийских систем, пять танков и две боевые бронированные машины.

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Оккупанты потеряли и одну систему противовоздушной обороны.

Потери РФ на 9 июля 2025 года

личного состава – около 1 029 660 (+1050) человек,

танков – 11 000 (+5),

боевых бронированных машин – 22 969 (+2),

артиллерийских систем – 30 102 (+68),

РСЗО – 1434,

средств ПВО – 1193 (+1),

самолетов – 421,

вертолетов – 340,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 44457 (+227),

крылатых ракет – 3439,

кораблей / катеров – 28,

подводных лодок – 1,

автомобильной техники и автоцистерн – 54 575 (+119),

специальной техники – 3929 (+2).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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