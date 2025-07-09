Взрывы в Житомирской области: повреждены производственные помещения, вспыхнули два пожара
Ночью 9 июля во время массированной российской атаки на Украину раздавались взрывы в Житомирской области.
Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил о последствиях вражеского обстрела.
Взрывы в Житомирской области 9 июля: последствия
На Житомирщине ночью 9 июля получили повреждения производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки. Также повреждены остекления окон двух многоэтажных жилых домов.
Один из пожаров, возникших из-за вражеских ударов, ликвидирован подразделениями ГСЧС. Второй по состоянию на утро 9 июля локализован, продолжается его ликвидация.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
Напомним, что ночью 9 июля россияне атаковали Украину 728 дронами и 13 ракетами. Основным направлением удара стал город Луцк Волынской области.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 232-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Виталий Бунечко