Взрывы в Житомирской области: повреждены производственные помещения, вспыхнули два пожара

Ночью 9 июля во время массированной российской атаки на Украину раздавались взрывы в Житомирской области.

Глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко сообщил о последствиях вражеского обстрела.

Взрывы в Житомирской области 9 июля: последствия

На Житомирщине ночью 9 июля получили повреждения производственные помещения столярного цеха и хозяйственные постройки. Также повреждены остекления окон двух многоэтажных жилых домов.

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Один из пожаров, возникших из-за вражеских ударов, ликвидирован подразделениями ГСЧС. Второй по состоянию на утро 9 июля локализован, продолжается его ликвидация.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Напомним, что ночью 9 июля россияне атаковали Украину 728 дронами и 13 ракетами. Основным направлением удара стал город Луцк Волынской области.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 232-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Виталий Бунечко

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