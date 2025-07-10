Почему задерживают пенсию и куда обращаться

Несмотря на сложную ситуацию, государство продолжает выплачивать пенсии и социальные выплаты наиболее незащищенным слоям населения. Но все же есть случаи, когда могут задерживаться пенсии.

Факты ICTV пытались разобраться, почему задерживают пенсию и что делать в таком случае.

Почему задерживают пенсию ВПЛ

Чаще всего задержки пенсии касаются внутренне перемещенных пенсионеров, которые должны доказать свою личность и пройти процедуру идентификации. То есть пенсионеры, которые этого не сделали, могут не получить пенсию до тех пор, пока не подтвердят свою личность и не пройдут процедуру идентификации.

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Для этого не обязательно приходить в отделение Ощадбанка. Ведь выполнить процесс идентификации можно онлайн. Проще всего это сделать через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда Украины или через видеосвязь со специалистом.

Лица, временно проживающие за пределами Украины, могут обратиться в дипломатические представительства.

Будет ли задержка пенсии в Украине в 2025 году

По состоянию на 8 июля в Украине уже профинансированы основные социальные выплаты. На пенсии направлено 21,4 миллиарда гривен: 3,7 млрд доставила Укрпочта, еще 18,2 млрд выплатили через банки.

На льготы и субсидии выделили почти 1,2 миллиарда гривен, а на страховые выплаты — более 1,6 миллиарда, из которых почти 439 миллионов пошли на оплату больничных.

Также с начала июля Пенсионный фонд предоставил более 284 тысяч услуг людям, которые обращались в учреждение.

Что делать, если задерживают пенсию в Украине

В ПФУ уверяют, что все, кто получает государственную социальную помощь, могут быть спокойны — выплаты за июль будут проведены вовремя и в полном объеме.

Пенсионный фонд продолжает реализовывать решение правительства и взял на себя администрирование таких выплат. Все необходимые документы уже сформированы, поэтому средства вскоре поступят на счета.

Те, кому помощь назначили еще через органы соцзащиты, тоже получат ее без задержек.

Специалисты Пенсионного фонда делают все возможное, чтобы люди и в дальнейшем получали поддержку без лишних сложностей и длинных очередей.

Если у вас есть вопросы, обращайтесь в контакт-центр:

0 800 503 753 (звонки бесплатные)

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

Прежде всего нужно проверить срок действия банковской карты. Это можно сделать в собственном кабинете или просто посмотреть на цифры на пластиковой карте. Если срок действия карты истек, нужно узнать, возможно ли его автоматически продлить. Если нет, то карту придется перевыпустить. Для этого стоит обратиться в отделение банка.

Даже если срок действия карты закончился, это вовсе не означает, что пенсионер не сможет получить собственных средств. Пенсия продолжает поступать на счет пенсионера, поэтому ее можно получить, заказав другую карту. Если же деньги нужны срочно, то можно обратиться в отделение банка с паспортом и получить наличные в кассе.

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