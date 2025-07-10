Франция снова будет производить крылатые ракеты SCALP после 15-летнего перерыва
Впервые за 15 лет Франция со своими союзниками возобновляет производство крылатых ракет SCALP (аналог Storm Shadow), которые помогали Украине защищаться с началом полномасштабного вторжения РФ.
Об этом министр обороны Франции Себастьян Лекорню написал у себя в Х.
Что известно о возобновлении производства ракет SCALP
Лекорню сообщил, что возобновление произойдет уже в этом, 2025, году. Он подчеркнул, что поставленные в Украину франко-британские ракеты продемонстрировали свою эффективность в современных боевых действиях высокой интенсивности.
– Совместное предприятие Франции, Великобритании, Италии и Германии, на котором будут производить ракеты, является символом ведущей оборонной промышленности Европы, – написал министр.
Характеристики крылатой ракеты SCALP
У этой ракеты есть экспортный вариант с меньшей дальностью и весом боевой части. Однако классические дальнобойные SCALP имеют следующие характеристики:
- длина ракеты – 5,1 м,
- диаметр ее корпуса – 630 мм,
- масса ракеты – 1300 кг,
- операционная дальность – 560 км,
- двигатель Microturbo TRI-60-30,
- полезная нагрузка 400 кг,
- летают на низких высотах 30-40 м над поверхностью.
Это авиационные ракеты класса воздух-земля, которые используют для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных с помощью ПВО.
Могут работать в любое время суток, при любой погоде и при радиоэлектронном противодействии.
Как Украина использовала дальнобойные SCALP
В 2023 году командующий Воздушными Силами ВСУ, генерал-лейтенант Николай Олещук намекнул, что украинские военные могли атаковать крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP-EG морскую и портовую инфраструктуру судостроительного завода Залив в оккупированной Керчи, где стоял один из кораблей Черноморского флота РФ – носитель крылатых ракет Калибр.
Напомним, о том, что Франция передала Украине дальнобойные SCALP, стало известно в 2023 году. В июле сообщалось о передаче 50 таких ракет Силам обороны.
А уже в январе 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал поставку еще 40 единиц таких ракет.
Источник: Себастьян Лекорню
Фото: Себастьян Лекорню