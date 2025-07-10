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Карта боевых действий на 10 июля 2025 года — ситуация на фронте

Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки на линии фронта зафиксировано 150 боевых столкновений.

Российские оккупанты нанесли пять ракетных ударов с применением 15 ракет, 48 авиаударов, сбросив 65 управляемых авиабомб, а также запустили 1161 дронов-камикадзе.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 22:00 9 июля.

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Карта боевых действий в Украине на 10 июля 2025 года

ISW
ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 233-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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