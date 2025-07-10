Офис 5 канала получил повреждения во время массированного обстрела Киева

В Киеве в результате массированного удара России в ночь на 10 июля поврежден офис 5 канала.

Об этом говорится в сообщении телеканала на его сайте.

Поврежден офис 5 канала: что известно

Отмечается, что российский удар нанес серьезный ущерб техническому оборудованию телеканала: уничтожена часть съемочной техники и повреждена студия.

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Все это делает невозможной работу медиа.

— Из-за последствий атаки 5 канал не может оперативно возобновить вещание — ни в телевизионном эфире, ни в YouTube, — отметили представители канала.

Известно, что сотрудники телеканала не пострадали во время атаки.

На месте российского удара продолжаются восстановительные работы.

Приостановка вещания 5 канала стало еще одним последствием массированной российской атаки на Киев 10 июля, которая длилась почти 10 часов.

Напомним, что в результате обстрела Киева погибли два человека и еще 16 пострадали.

Российская армия атаковала сразу несколько районов столицы, что нанесло значительный ущерб гражданской инфраструктуре.

Фото: 5 канал

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