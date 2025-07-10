Офис 5 канала получил повреждения во время массированного обстрела Киева
В Киеве в результате массированного удара России в ночь на 10 июля поврежден офис 5 канала.
Об этом говорится в сообщении телеканала на его сайте.
Поврежден офис 5 канала: что известно
Отмечается, что российский удар нанес серьезный ущерб техническому оборудованию телеканала: уничтожена часть съемочной техники и повреждена студия.
Все это делает невозможной работу медиа.
— Из-за последствий атаки 5 канал не может оперативно возобновить вещание — ни в телевизионном эфире, ни в YouTube, — отметили представители канала.
Известно, что сотрудники телеканала не пострадали во время атаки.
На месте российского удара продолжаются восстановительные работы.
Приостановка вещания 5 канала стало еще одним последствием массированной российской атаки на Киев 10 июля, которая длилась почти 10 часов.
Напомним, что в результате обстрела Киева погибли два человека и еще 16 пострадали.
Российская армия атаковала сразу несколько районов столицы, что нанесло значительный ущерб гражданской инфраструктуре.
Фото: 5 канал