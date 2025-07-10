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Во время обстрела Киева погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага

загиблі-Києв

Во время массированного российского обстрела Киева 10 июля трагически погибла 22-летняя полицейская Мария Дзюмага.

Об этом сообщила полиция Киева.

Что известно о погибшей полицейской Марии Дзюмаге

Мария Дзюмага присоединилась к рядам полиции в Киеве в 2023 году.

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Она работала в управлении полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Коллеги характеризуют Марию как добрую, жизнерадостную, искреннюю, ответственную и преданную любимой профессии полицейскую. Именно такой ее запомнят коллеги и все, кто ее знал.

— Разделяем боль тяжелой утраты с семьей, родными и друзьями Марии. Склоняем головы в скорби. Она навсегда останется в наших сердцах, — отметили в полиции Киева.

Мария Дзюмага отдавала свои силы служению обществу и обеспечению безопасности киевлян в столичном метрополитене.

Но преступный ракетный удар, нанесенный войсками РФ по мирному населению, оборвал жизнь молодой женщины.

Мария стала одной из двух жертв массированной ночной атаки российских войск на столицу Украины 10 июля.

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Фото: Полиция Киева

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