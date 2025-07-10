Услуга хранения вещей на Новой Почте: что это такое и как ею воспользоваться

Новая почта запустила удобную услугу, которая позволяет оставить свои вещи в отделении, почтомате или пункте выдачи. Это может быть чемодан, рюкзак, коробка с вещами. Все сохранят в надежном месте. Также можно передать их друзьям или родным без лишних встреч и пересылок.

Теперь оператор предоставляет услугу хранения вещей на Новой почте — Пункт передачи. О деталях читайте в нашем материале.

Услуга хранения вещей на Новой почте: что известно

Преимущества хранения вещей на Новой почте:

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Пункты хранения расположены почти в каждом районе, поэтому их легко найти.

Если человек едет в командировку, путешествует или просто хочет освободить руки, вещи можно оставить в надежном месте на несколько часов или даже дней.

Стоимость рассчитывается отдельно для каждого места.

Что можно оставить:

документы

посылки

крупногабаритные грузы

паллеты на поддонах

автомобильные шины и диски

Новая почта — хранение вещей: тарифы

Тарифы на хранение вещей на Новой почте зависят от массы груза и категории. Если это небольшой груз весом до 2 кг или документы, то стоимость хранения в течение семи дней в отделении составит 25 гривен. Если же такой груз хранится в почтомате, то за семь дней придется заплатить 15 гривен.

Если же речь идет о среднем грузе весом до 10 кг, то на отделении за 7 дней хранения вам придется заплатить 35 гривен. За большую посылку, то есть груз весом до 30 кг, за 7 дней вы заплатите 50 гривен. Если же это очень большой груз весом до 100 кг, то придется заплатить 60 гривен за неделю хранения на отделении.

Что касается паллет, стоимость их хранения составляет 300 гривен за три дня. К тому же, с восьмого дня хранения придется платить дополнительные средства, размер которых зависит от веса груза.

Без дополнительной оплаты вещи можно оставить до 7 дней, для паллет — до 3 дней. После этого начисляется плата за каждый последующий день.

Параметры вещей:

Документы — до 35×25×2 см, вес до 1 кг

Посылки — до 120×70×70 см, вес до 30 кг

Грузы — до 3 м в длину, до 170 см в ширину и высоту, вес до 1000 кг

Паллеты — основа до 2 м², высота до 1,7 м, в отдельных случаях до 2,2 м

Шины и диски — легковые до 45 кг объемного веса, грузовые до 105 кг

Учитывается или фактический вес, или объемный, следовательно выбирается большее значение.

Хранение вещей на Новой почте: как воспользоваться услугой

Необходимо создать экспресс-накладную в мобильном приложении Новой почты, указав одинаковое место для отправки и получения. Система автоматически активирует функцию хранения.

Инструкция:

Прилагаются данные об отправлении, при необходимости заказывается упаковка.

Вещи упаковываются в коробку или остаются в чемодане или рюкзаке без изменений.

В отделении или пункте приема оператору сообщается о желании воспользоваться услугой хранения, или вещи загружаются в почтомат.

Вещи можно забрать в удобное время согласно графику работы пункта.

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Джерело: Нова пошта

Фото: Нова пошта

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