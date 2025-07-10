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Ракеты Искандер-К: характеристики и особенности опасного вооружения

Пуск балістичної ракети з ОТРК Іскандер-М

Во время полномасштабной войны против Украины российская армия неоднократно применяла крылатые ракеты Искандер-К для ударов по нашему государству.

Что представляют собой крылатые ракеты Искандер-К, каковы их технические характеристики и дальность полета — читайте на Фактах ICTV.

Крылатые ракеты Искандер-К: особенности

Оперативно-тактический комплекс Искандер активно используется РФ для нанесения ударов по территории Украины.

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ОТРК Искандер — семья таких комплексов, как Искандер, Искандер-К, Искандер-М и Искандер-Е. То есть Искандер-К — это, по сути, обобщенное название крылатых ракет, которые Россия может использовать в составе ОТРК Искандер.

Искандер-К может быть двумя разными крылатыми ракетами наземного базирования, которые входят в состав одного ракетного комплекса ОТРК Искандер.

Искандер-К (9М728 (Р-500), 9М729) — это крылатая ракета класса поверхность-поверхность, которая летит по заранее заданной траектории на сверхнизких высотах, используя средства радиоэлектронной защиты. Она летит параллельно поверхности земли и может маневрировать на всем участке полета.

Ракета Искандер-К имеет светло-серый цвет и цилиндрическую форму с закругленной носовой частью. Оснащена маршевым турбореактивным двигателем, который работает в течение всего времени полета.

На хвостовой части крылатой ракеты содержатся 4 небольших хвостовых стабилизатора. Посередине корпуса расположены 2 крыла, которые раскрываются вскоре после выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера.

Конструкция включает в себя:

  • радиодатчик;
  • боевую часть;
  • приборный отсек;
  • двигательную установку;
  • хвостовой отсек.

Ракеты Искандер-К: характеристики

Тактико-технические характеристики ракеты:

  • длина ракеты — 7,3 м;
  • масса ракеты — 2,3 т;
  • масса боевой части — 480-500 кг;
  • высота полета — до 6 км;
  • дальность поражения — 50-500 км;
  • максимальная скорость и скорость полета — 230-260 м/с;
  • круговое вероятное отклонение — до 30 м;
  • траектория полета — заданная.

Обнаружить их сложно, так как они летят на малой высоте.

Приблизительная цена ракеты Искандер (без уточнения типа) — $3 млн.

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Источник: Truth Hounds, Defense Express

Фото: Минобороны РФ

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