Ракеты Искандер-К: характеристики и особенности опасного вооружения
Во время полномасштабной войны против Украины российская армия неоднократно применяла крылатые ракеты Искандер-К для ударов по нашему государству.
Что представляют собой крылатые ракеты Искандер-К, каковы их технические характеристики и дальность полета — читайте на Фактах ICTV.
Крылатые ракеты Искандер-К: особенности
Оперативно-тактический комплекс Искандер активно используется РФ для нанесения ударов по территории Украины.
ОТРК Искандер — семья таких комплексов, как Искандер, Искандер-К, Искандер-М и Искандер-Е. То есть Искандер-К — это, по сути, обобщенное название крылатых ракет, которые Россия может использовать в составе ОТРК Искандер.
Искандер-К может быть двумя разными крылатыми ракетами наземного базирования, которые входят в состав одного ракетного комплекса ОТРК Искандер.
Искандер-К (9М728 (Р-500), 9М729) — это крылатая ракета класса поверхность-поверхность, которая летит по заранее заданной траектории на сверхнизких высотах, используя средства радиоэлектронной защиты. Она летит параллельно поверхности земли и может маневрировать на всем участке полета.
Ракета Искандер-К имеет светло-серый цвет и цилиндрическую форму с закругленной носовой частью. Оснащена маршевым турбореактивным двигателем, который работает в течение всего времени полета.
На хвостовой части крылатой ракеты содержатся 4 небольших хвостовых стабилизатора. Посередине корпуса расположены 2 крыла, которые раскрываются вскоре после выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера.
Конструкция включает в себя:
- радиодатчик;
- боевую часть;
- приборный отсек;
- двигательную установку;
- хвостовой отсек.
Ракеты Искандер-К: характеристики
Тактико-технические характеристики ракеты:
- длина ракеты — 7,3 м;
- масса ракеты — 2,3 т;
- масса боевой части — 480-500 кг;
- высота полета — до 6 км;
- дальность поражения — 50-500 км;
- максимальная скорость и скорость полета — 230-260 м/с;
- круговое вероятное отклонение — до 30 м;
- траектория полета — заданная.
Обнаружить их сложно, так как они летят на малой высоте.
Приблизительная цена ракеты Искандер (без уточнения типа) — $3 млн.
Источник: Truth Hounds, Defense Express
Фото: Минобороны РФ