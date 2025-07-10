Ракеты Искандер-К: характеристики и особенности опасного вооружения

Во время полномасштабной войны против Украины российская армия неоднократно применяла крылатые ракеты Искандер-К для ударов по нашему государству.

Что представляют собой крылатые ракеты Искандер-К, каковы их технические характеристики и дальность полета — читайте на Фактах ICTV.

Крылатые ракеты Искандер-К: особенности

Оперативно-тактический комплекс Искандер активно используется РФ для нанесения ударов по территории Украины.

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ОТРК Искандер — семья таких комплексов, как Искандер, Искандер-К, Искандер-М и Искандер-Е. То есть Искандер-К — это, по сути, обобщенное название крылатых ракет, которые Россия может использовать в составе ОТРК Искандер.

Искандер-К может быть двумя разными крылатыми ракетами наземного базирования, которые входят в состав одного ракетного комплекса ОТРК Искандер.

Искандер-К (9М728 (Р-500), 9М729) — это крылатая ракета класса поверхность-поверхность, которая летит по заранее заданной траектории на сверхнизких высотах, используя средства радиоэлектронной защиты. Она летит параллельно поверхности земли и может маневрировать на всем участке полета.

Ракета Искандер-К имеет светло-серый цвет и цилиндрическую форму с закругленной носовой частью. Оснащена маршевым турбореактивным двигателем, который работает в течение всего времени полета.

На хвостовой части крылатой ракеты содержатся 4 небольших хвостовых стабилизатора. Посередине корпуса расположены 2 крыла, которые раскрываются вскоре после выхода ракеты из транспортно-пускового контейнера.

Конструкция включает в себя:

радиодатчик;

боевую часть;

приборный отсек;

двигательную установку;

хвостовой отсек.

Ракеты Искандер-К: характеристики

Тактико-технические характеристики ракеты:

длина ракеты — 7,3 м;

масса ракеты — 2,3 т;

масса боевой части — 480-500 кг;

высота полета — до 6 км;

дальность поражения — 50-500 км;

максимальная скорость и скорость полета — 230-260 м/с;

круговое вероятное отклонение — до 30 м;

траектория полета — заданная.

Обнаружить их сложно, так как они летят на малой высоте.

Приблизительная цена ракеты Искандер (без уточнения типа) — $3 млн.

Источник: Truth Hounds, Defense Express

Фото: Минобороны РФ

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