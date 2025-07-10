Развитие военного и технологического секторов может привести Украину к экономическому чуду.
Украине вместе с европейскими партнерами нужно строить военный и технологический секторы, что способно привести Украину к успешной европейской интеграции.
Мерц о важности развития Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме отметил, что именно развитие военного и технологического секторов способно привести Украину к экономическому чуду и к ее успешной европейской интеграции.
– Нам необходимо выстраивать также общественную работу по развитию военного и технологического секторов. Это возможность привести Украину к экономическому чуду и к ее успешной европейской интеграции, — сказал он.
Мерц подчеркнул, что Германия стоуко поддерживает Украину на пути к членству в Евросоюзе. Как отметил Мерц, этот путь – это новые законы и борьба с коррупцией. В этом контексте он попросил Украину продолжать усиливать борьбу с коррупцией.
К слову, на конференции в Риме президент Еврокомиссии объявила о создании спецфонда восстановления Украины.