Развитие военного и технологического секторов может привести Украину к экономическому чуду.

Украине вместе с европейскими партнерами нужно строить военный и технологический секторы, что способно привести Украину к успешной европейской интеграции.

Мерц о важности развития Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц на пленарной сессии Конференции по восстановлению Украины в Риме отметил, что именно развитие военного и технологического секторов способно привести Украину к экономическому чуду и к ее успешной европейской интеграции.

– Нам необходимо выстраивать также общественную работу по развитию военного и технологического секторов. Это возможность привести Украину к экономическому чуду и к ее успешной европейской интеграции, — сказал он.

Мерц подчеркнул, что Германия стоуко поддерживает Украину на пути к членству в Евросоюзе. Как отметил Мерц, этот путь – это новые законы и борьба с коррупцией. В этом контексте он попросил Украину продолжать усиливать борьбу с коррупцией.

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К слову, на конференции в Риме президент Еврокомиссии объявила о создании спецфонда восстановления Украины.

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