Токсичный фейк: РФ обвинила Украину в распространении радиоактивных веществ в Сирии

Российские спецслужбы в очередной раз осуществили информационную атаку против украинцев. Они пытаются обвинить Украину в распространении в Сирии усиленных радиоактивных веществ.

Об этом сообщает СБУ.

Токсичный фейк – что придумали россияне

Отмечается, что в сирийской Цирии распространяют информацию о продаже якобы военного имущества, которое купили у Министерства обороны Украины.

Сейчас смотрят

– Придуманное россиянами “военное имущество” – дешево собранный контейнер, в котором содержатся капсулы с маркировкой PU.94244U (плутоний) и U.92 (уран). Содержимое капсул – неизвестно, – говорится в сообщении.

В ведомстве добавляют, что контейнер и его содержимое, как это часто бывает с российской пропагандой, изготовлены на скорую руку – использованы нечитаемый кириллический текст, синяя изолента для прикрепления логотипа Воздушных сил, а также допущены грубые ошибки в маркировке.

Кроме того, одну из капсул промаркировали надписью PU 94244U. В СБУ подчеркнули, что это редкий изотоп плутония, которого несколько граммов на всю земную кору.

Также в контейнер по непонятным причинам положили наручные механические часы.

– Россияне также пытаются продать военный прибор химической разведки (ВПХР) советского образца, но “выкупленный у представителей Министерства обороны Украины, которые занимались на территории Сирии радиационной, химической и биологической защитой”, – рассказали в ведомстве.

По данным СБУ, торговое предложение промаркировали надписью на арабском языке “13.03.2025, четверг”.

– Это попытка Кремля нанести Украине репутационный удар перед новой властью Сирийской Арабской Республики, международными партнерами Украины, а также МАГАТЭ.

Государство-агрессор продолжает манипулировать темой глобальной ядерной безопасности, на что свободный мир должен реагировать жестко, – резюмировал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Служба напомнила, что подобную дезинформацию россияне распространяли в 2023 году. Тогда в частном блоге пользователя smoug1985 опубликовали сообщение о “перехваченном украинском контейнере с плутонием”.

Россияне сообщали, что якобы помешали американским спецслужбам обвинить РФ в использовании химического оружия в Сирии.

По мнению СБУ, россияне подготовили подтверждение для этой провокации еще в 2023 году, повторно использовав старый реквизит.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.