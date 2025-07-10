В работе Резерв+ произошел сбой: что известно о технической проблеме

Утром 14 июля в мобильном приложении Резерв+ произошел технический сбой. Пользователи жалуются на проблемы со входом в систему.

Сбой в приложении Резерв+ — что известно

В сети сообщают, что при входе в приложение Резерв+ появляется окно: У нас техническая проблема.

Причины сбоя на данный момент неизвестны. Минобороны Украины официально пока не комментировало ситуацию.

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Масштабный сбой в работе Резерв+ произошел также 26 июня. Тогда Минобороны советовало гражданам в случае необходимости воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа.

Отметим, что мобильное приложение Резерв+ было разработано для военнообязанных, призывников и резервистов. Там можно проверить свои учетные данные, подать заявление на смену места регистрации, обновить личную информацию.

Недавно Минобороны опровергло фейк о том, что Резерв+ якобы собирает цифровые данные украинцев, включая геолокацию.

По данным ведомства, такая дезинформация имеет целью подорвать доверие к цифровым сервисам государства, посеять сомнения относительно их работы и создать препятствия для мобилизации.

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