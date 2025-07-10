Украина нуждается в $1 трлн на восстановление: планируют создать два международных фонда
Стоимость послевоенного восстановления и модернизации Украины оценивается в $1 триллион на период 14 лет.
Для восстановления Украины создадут два фонда
Об этом шла речь во время заседания Украинской платформы доноров на уровне министров в рамках конференции URC-2025.
В ходе выступления была представлена концепция создания двух финансовых фондов общим объемом в триллион долларов:
- Фонд Украины в размере $540 млрд, что соответствует актуальной оценке стоимости восстановления, предоставленной Всемирным банком. Его наполнение планируется за счет конфискованных российских активов, а также специальной пошлины на экспорт сырья из РФ;
- Европейский структурный фонд поддержки Украины объемом $460 млрд, который будет служить механизмом привлечения частных инвестиций из ЕС в развитие украинской промышленности.
Среди ключевых стратегических направлений определено усиление санкционного давления на Россию и обеспечение надлежащего финансирования для противодействия ее агрессии.
Отмечается, что совместными усилиями с международными партнерами Украина уже смогла преодолеть большинство финансовых вызовов.
В частности, запущен механизм ERA для использования замороженных активов РФ, выполняется программа сотрудничества с МВФ, а на 2025 год государство имеет полное финансовое покрытие бюджетного дефицита.
В рамках обсуждения также поднимался вопрос финансирования на 2026-2027 годы.
Было предложено Европейскому Союзу инвестировать в европейскую безопасность путем софинансирования украинских оборонных расходов.
Ожидается, что после завершения активной фазы войны содержание Вооруженных сил Украины будет составлять около €50 млрд ежегодно, из которых половину предложено покрыть путем европейской поддержки.
В завершение была выражена благодарность международным партнерам за последовательную помощь, поддержку и совместную работу, которая позволяет преодолевать самые сложные вызовы.
Напомним, в Риме проходит Конференция по вопросам восстановления Украины URC2025, в которой принимают участие более 4 тыс. высокопоставленных чиновников.
Также сообщалось, что на полях мероприятия состоится саммит Коалиции желающих.
Фото: Денис Шмигаль