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Анастасия Кожушко, редактор ленты
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Украина нуждается в $1 трлн на восстановление: планируют создать два международных фонда

Фонди для відновлення України

Стоимость послевоенного восстановления и модернизации Украины оценивается в $1 триллион на период 14 лет.

Для восстановления Украины создадут два фонда

Об этом шла речь во время заседания Украинской платформы доноров на уровне министров в рамках конференции URC-2025.

В ходе выступления была представлена концепция создания двух финансовых фондов общим объемом в триллион долларов:

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  • Фонд Украины в размере $540 млрд, что соответствует актуальной оценке стоимости восстановления, предоставленной Всемирным банком. Его наполнение планируется за счет конфискованных российских активов, а также специальной пошлины на экспорт сырья из РФ;
  • Европейский структурный фонд поддержки Украины объемом $460 млрд, который будет служить механизмом привлечения частных инвестиций из ЕС в развитие украинской промышленности.

Среди ключевых стратегических направлений определено усиление санкционного давления на Россию и обеспечение надлежащего финансирования для противодействия ее агрессии.

Отмечается, что совместными усилиями с международными партнерами Украина уже смогла преодолеть большинство финансовых вызовов.

В частности, запущен механизм ERA для использования замороженных активов РФ, выполняется программа сотрудничества с МВФ, а на 2025 год государство имеет полное финансовое покрытие бюджетного дефицита.

В рамках обсуждения также поднимался вопрос финансирования на 2026-2027 годы.

Было предложено Европейскому Союзу инвестировать в европейскую безопасность путем софинансирования украинских оборонных расходов.

Ожидается, что после завершения активной фазы войны содержание Вооруженных сил Украины будет составлять около €50 млрд ежегодно, из которых половину предложено покрыть путем европейской поддержки.

В завершение была выражена благодарность международным партнерам за последовательную помощь, поддержку и совместную работу, которая позволяет преодолевать самые сложные вызовы.

Напомним, в Риме проходит Конференция по вопросам восстановления Украины URC2025, в которой принимают участие более 4 тыс. высокопоставленных чиновников.

Также сообщалось, что на полях мероприятия состоится саммит Коалиции желающих.

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Ірина Мудра

Фото: Денис Шмигаль

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