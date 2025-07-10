Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери РФ на 10 июля: уничтожено 920 оккупантов и почти четыре десятка артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на фронте не менее 920 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Кроме того, ВСУ уничтожили 38 единиц артиллерийских систем, 11 танков и три боевые бронированные машины.
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Оккупанты потеряли также три РСЗО.
Потери врага на 10 июля 2025 года
- личного состава – около 1 030 580 (+920) человек,
- танков – 11 011 (+11),
- боевых бронированных машин – 22 972 (+3),
- артиллерийских систем – 30 140 (+38),
- реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 1 437 (+3),
- средств ПВО – 1 193 (+0),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44 781 (+324),
- крылатых ракет – 3 445 (+6),
- кораблей / катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 656 (+81),
- специальной техники – 3 929 (+0).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 233-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
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