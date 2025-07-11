Буданов рассказал, как долго планирует возглавлять ГУР

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что планирует оставаться на своей должности до окончания войны с Россией.

Об этом он рассказал в интервью Bloomberg.

Буданов о мечте остановить войну и рисках для жизни

В августе исполнится пять лет с момента назначения Кирилла Буданова на должность главы ГУР.

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Когда журналист напомнил об этой дате, Буданов добавил с характерной для него прямотой: Если я выживу.

— Сейчас моя мечта — остановить эту войну. Украина — это страна возможностей. В будущем я решу, чем я хочу заниматься, — сказал Буданов.

Глава военной разведки отметил, что в условиях войны может случиться все что угодно, вспомнив о мемориале в ведомстве, посвященном разведчикам, погибшим при выполнении заданий.

Напомним, что Буданов неоднократно становился мишенью российских спецслужб из-за своей активной роли в координации разведывательных операций.

Так, с начала войны на начальника ГУР было совершено более 10 покушений на жизнь.

В частности, в декабре 2023 года стало известно о попытке отравления Буданова и его окружения.

Пострадала его жена Марианна Буданова, которая попала в больницу с симптомами отравления тяжелыми металлами.

Впоследствии украинская разведка подтвердила, что это была попытка покушения.

Речь шла о накоплении токсичных веществ в организме, что свидетельствовало о длительном или преднамеренном отравлении.

Кирилл Буданов тогда заявил, что покушение организовали российские спецслужбы, и это был не первый подобный случай.

В нескольких российских пропагандистских СМИ звучали утверждения об уничтожении Буданова в результате ударов по ГУР, однако все они были ложными.

Например, в мае 2023 года российские источники распространили дезинформацию о якобы смертельном ранении Буданова после обстрела.

Уже через несколько дней он появился на видео в хорошем состоянии и публично опроверг фейки.

В этом же интервью Bloomberg Буданов заявил, что перемирие между Украиной и Россией можно достичь до конца этого года.

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