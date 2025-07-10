Италия предоставит Украине уже третью SAMP/T и €1,7 млрд в этом году — Кондратюк

Заместитель главы Верховной Рады Елена Кондратюк встретилась с вице-президентом Палаты депутатов Италии Анной Аскани в Риме. По итогам разговора стало известно, что Италия предоставит Украине уже третью систему ПВО SAMP/T и €1,7 млрд поддержки в этом году.

О чем говорили Кондратюк и Аскани на встрече

Елена Кондратюк и Анна Аскани обсудили проведение конференции URC2025, участие Италии в восстановлении Украины, усиление санкций Европейского Союза и вопрос возвращения похищенных российскими оккупантами детей, говорится на сайте Верховной Рады.

Вице-президент Палаты депутатов Италии утверждает, что принимает личное участие в вопросе введения 18 пакета санкций ЕС против России.

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По ее мнению, необходимы такие ограничения, которые Москва не сможет обходить.

Как утверждает Аскани, Международную конференцию по вопросам восстановления в Риме организовали для демонстрации России, что Италия продолжит поддерживать и готова помогать с восстановлением Украины.

— Мы хотим, чтобы мир был длительным. Мы понимаем, что такое Россия. Мы являемся партнером именно Украины, — утверждает она.

В ответ Елена Кондратюк поблагодарила Италию за предоставленную военную помощь и вклад в защиту Украины от российских атак.

Как отметила заместитель главы Верховной Рады, Италия уже оказала поддержку на €2,8 млрд, а еще €1,7 млрд выделят в этом году.

По словам Кондратюк, Италия передаст Украине уже третью противовоздушную систему SAMP/T и ракеты к ней.

Она подчеркнула, что Италия делает все возможное для открытия переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Источник : Верховная Рада

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