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Мобилизированные ФЛП на время службы освобождены от уплаты налогов: как этим воспользоваться

демобілізація мобілізованих
Фото: Depositphotos

В соответствии с вступившими в силу изменениями в Налоговый кодекс, самозанятые физические лица, мобилизованные или те, что подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы.

Освобождение от налогов мобилизованных ФЛП

Как сообщает Налоговая служба Украины, мобилизованные ФЛП будут иметь право на освобождение от уплаты налогов.

Налоги, которые не будут платить:

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  • налог на доходы физических лиц,
  • единый налог,
  • военный сбор,
  • ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.

Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, однако не ранее 24 февраля 2022 года.

ФЛП освобождение от налогов: что делать

  • если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре – заявление подавать не нужно;
  • если данных в Реестре нет – можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.

Для решения налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов в территориальных органах созданы рабочие группы.

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