Мобилизированные ФЛП на время службы освобождены от уплаты налогов: как этим воспользоваться
В соответствии с вступившими в силу изменениями в Налоговый кодекс, самозанятые физические лица, мобилизованные или те, что подписали контракт на военную службу, освобождаются от уплаты налогов и представления отчетности на время службы.
Освобождение от налогов мобилизованных ФЛП
Как сообщает Налоговая служба Украины, мобилизованные ФЛП будут иметь право на освобождение от уплаты налогов.
Налоги, которые не будут платить:
- налог на доходы физических лиц,
- единый налог,
- военный сбор,
- ЕСВ, если ФЛП не имеет наемных работников.
Освобождение применяется автоматически на основании данных из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов (даты мобилизации, заключения контракта, демобилизации) с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, однако не ранее 24 февраля 2022 года.
ФЛП освобождение от налогов: что делать
- если информация о мобилизации, контракте или демобилизации уже есть в Реестре – заявление подавать не нужно;
- если данных в Реестре нет – можно подать заявление и копии подтверждающих документов самостоятельно в налоговую.
Для решения налоговых вопросов мобилизованных ФЛП и ветеранов в территориальных органах созданы рабочие группы.