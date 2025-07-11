Спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что ведомство пока не может оценить “новую концепцию” по разрешению войны в Украине, которую Россия предложила госсекретарю США Марко Рубио после переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Об этом Тихий сказал на брифинге в пятницу, 11 июля.

Украина ждет контактов для оценки ситуации

Он подчеркнул, что как только украинская сторона получит эту “концепцию”, ее детально изучат.

Сейчас смотрят

– Чтобы высказать свое отношение, мне нужно увидеть эту концепцию. На данный момент ни я, ни, насколько мне известно, кто-либо другой в Украине, эту концепцию не видел, – сказал он.

По словам Тихого, российские удары “гораздо более красноречиво свидетельствуют о курсе Москвы и ее позиции по поводу мира”.

Однако Украина будет ждать контактов, чтобы прояснить, какие именно сигналы доносились россиянами американской стороне.

Спикер напомнил, что стоит смотреть не столько на российские заявления, которые “являются, как правило, лживыми”, сколько на их действия.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио после встречи с Лавровым 10 июля сказал, что Кремль якобы предлагает новый подход к урегулированию войны в Украине.

Однако подробной информации о содержании этого предложения госсекретарь не предоставил.

Комментариев Лаврова по поводу этих слов Рубио пока не было.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.