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РФ отклоняет прекращение огня и усиливает удары по Украине: Сибига на встрече с конгрессменами

Зустріч Сибіги з представниками Палати представників США

Министр иностранных дел Андрей Сибига встретился с представителями Палаты представителей Соединенных Штатов Америки.

Встреча Сибиги с представителями Палаты представителей США

Как заявил Андрей Сибига, он был рад встретиться с представителями Палаты представителей США.

Глава МИД обсудил с ними усиление противовоздушной обороны Украины и следующие шаги для усиления давления на Россию, в частности новые санкции.

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— Я подтвердил приверженность Украины достижению справедливого мира и сообщил им об усилении террора России против гражданского населения, — утверждает Сибига.

По словам Сибиги, до сих пор Россия отклоняет прекращение огня и усиливает атаки в ответ на все конструктивные мирные предложения Украины.

Во время встречи они обсудили необходимость усиления противовоздушной обороны Украины и следующие шаги для оказания давления на Россию. В частности, речь идет о новых жестких санкциях США для лишения финансирования военной машины Кремля.

Министр подчеркнул, что благодарен Конгрессу США и обеим партиям за непоколебимую поддержку Украины в обороне от российской агрессии.

Кроме этого, Сибига поддержал позитивные сигналы от американского Конгресса о готовности поддерживать и расширять взаимовыгодное оборонное сотрудничество с Украиной.

Глава МИД утверждает, что Украина готова поделиться знаниями и технологиями, ведь является надежным союзником.

Он убежден, что прочное стратегическое партнерство между Украиной и США является основополагающим для трансатлантического мира и безопасности.

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Источник: Андрей Сибига

Фото: Андрей Сибига

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