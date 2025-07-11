В Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских дронов: что известно

В Киеве полноценно заработает система перехвата российских дронов, которая уже показала свою эффективность.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

260 млн грн — на систему перехвата дронов

— Столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта Чистое небо, который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков. На реализацию инициативы будет выделено 260 млн грн, — подчеркнул он.

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По его словам, эти средства направят на закупку дронов-перехватчиков и создание эффективной системы реагирования.

В частности:

на развертывание центра подготовки операторов (специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками);

на формирование дополнительных мобильных подразделений, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к столице.

Система будет работать в координации с Генштабом, Воздушными силами и Силами обороны.

Ткаченко отметил, что за несколько месяцев пилотного проекта Чистое небо в Киевской области перехвачено почти 550 вражеских БпЛА.

— Это не просто статистика, это — сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика. Кроме этого, работаем над привлечением внебюджетных средств. Это инвестиция в безопасность каждого киевлянина, — добавил глава КГВА.

На днях президент Владимир Зеленский заявил о заключении соглашений с Данией и США о совместном производстве БпЛА, в частности дронов-перехватчиков, которые будут в приоритете.

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