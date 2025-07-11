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Потери РФ на 11 июля: уничтожено 1040 оккупантов и более двухсот дронов

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери врага на 11 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 234-е сутки полномасштабной войны превысили 1,031 млн.

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Потери РФ на 11 июля 2025 года

  • личного состава – около 1 031 620 (+1 040);
  • танков – 11 013 (+2);
  • боевых бронированных машин – 22 979 (+7);
  • артиллерийских систем – 30 163 (+23);
  • реактивных систем залпового огня – 1 437;
  • средств противовоздушной обороны – 1 193;
  • самолетов – 421;
  • вертолетов – 340;
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 45 003 (+222);
  • крылатых ракет – 3 459 (+14);
  • кораблей (катеров) – 28;
  • подводных лодок – 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54 732 (+76);
  • специальной техники – 3 929.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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