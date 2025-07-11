Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 11 июля: уничтожено 1040 оккупантов и более двухсот дронов
Потери врага на 11 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 040 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 234-е сутки полномасштабной войны превысили 1,031 млн.
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Потери РФ на 11 июля 2025 года
- личного состава – около 1 031 620 (+1 040);
- танков – 11 013 (+2);
- боевых бронированных машин – 22 979 (+7);
- артиллерийских систем – 30 163 (+23);
- реактивных систем залпового огня – 1 437;
- средств противовоздушной обороны – 1 193;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 45 003 (+222);
- крылатых ракет – 3 459 (+14);
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 732 (+76);
- специальной техники – 3 929.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 234-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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