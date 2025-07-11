Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
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Взрывы в Крыму 11 июля: что происходит в Красноперекопском районе
Мощные взрывы в Крыму сегодня, 11 июля, прогремели после 11:00. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Взрывы в Крыму сегодня, 11 июля: что известно
О двух взрывах в Крыму сегодня, 11 июля, написал канал Крымский ветер в Telegram в 10:54.
В частности, громко было в Красноперекопском районе. Подробности пока неизвестны, однако подписчики отметили, что взрывы были очень мощными.
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Кроме того, в 11:25 произошел пуск ракеты в районе Джанкоя. В результате также прогремел громкий взрыв в Красноперекопском районе, сообщил один из пользователей.
Напомним, что утром 11 июля российские оккупанты попали в медучреждение в Белозерке, что в Херсонской области. В результате атаки пострадал пациент и двое работников.
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