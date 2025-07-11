Взрывы в Крыму 11 июля: что происходит в Красноперекопском районе

Мощные взрывы в Крыму сегодня, 11 июля, прогремели после 11:00. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Взрывы в Крыму сегодня, 11 июля: что известно

О двух взрывах в Крыму сегодня, 11 июля, написал канал Крымский ветер в Telegram в 10:54.

В частности, громко было в Красноперекопском районе. Подробности пока неизвестны, однако подписчики отметили, что взрывы были очень мощными.

Сейчас смотрят

Кроме того, в 11:25 произошел пуск ракеты в районе Джанкоя. В результате также прогремел громкий взрыв в Красноперекопском районе, сообщил один из пользователей.

Напомним, что утром 11 июля российские оккупанты попали в медучреждение в Белозерке, что в Херсонской области. В результате атаки пострадал пациент и двое работников.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.