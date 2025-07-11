Нацгвардейцы из Буревия уничтожили редкую северокорейскую РСЗО

На Купянском направлении бойцы дронной роты Первой президентской бригады Национальной гвардии Буревий уничтожили реактивную систему залпового огня Type-75, которую Россия получила из Северной Кореи.

Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Бойцы бригады Буревий уничтожили северокорейскую РСЗО

Северокорейская экзотика не выдержала реалий фронта. РСЗО Type-75 вышла на позицию, чтобы работать, но первыми отработали пилоты Первой президентской бригады Буревой. Удар быстрый, результат — ожидаемый: еще одна редкость уничтожена на Купянском направлении. Держим темп, — говорится в сообщении.

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Что известно о Type-75

Реактивная система залпового огня Type-75 калибра 107 мм — разработка КНДР, которая является копией китайской Type 63. Китайский образец, в свою очередь, базируется на советской БМ-14.

Type-75 была создана в 1960-х годах и сейчас считается морально устаревшей. Из-за дальности стрельбы всего 9-11 км эта система предназначена исключительно для непосредственной поддержки пехотных подразделений.

Впервые боеприпасы к Type-75 были зафиксированы в апреле 2025 года после атаки на 51-й арсенал ГРАУ РФ возле города Киржач в Московской области.

На фото и видео с места взрыва были видны обломки и неразорвавшиеся ракеты именно от Type-75. В июне эту технику уже начали активно использовать на российских полигонах.

Северная Корея поддерживает Россию в войне против Украины. До 40% российских боеприпасов в настоящее время поступают из КНДР.

В ближайшее время Пхеньян может направить в Украину до 30 тыс. своих военных для участия в боевых действиях на стороне Кремля.

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