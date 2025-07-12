РФ продолжает террор: Сибига призвал партнеров лишить Путина нефтяных доходов

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига призывает западных партнеров ускорить применение нового 18-го пакета санкций Евросоюза против России, чтобы прекратить российский террор мирных украинцев.

Об этом Андрей Сибига написал в соцсети X.

Сибига об обстреле Украины 12 июля

Министр отметил, что Россия продолжает терроризировать мирное население Украины, запуская сотни дронов и ракет, тем самым разрушая жилые районы, убивая и калеча гражданских лиц.

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— Особенно ужасного удара подверглись западные города Черновцы, Львов и Луцк, также пострадали другие регионы, — заявил Андрей Сибига.

По его словам, масштабы ежедневного российского террора свидетельствуют о необходимости лишить Москву ее нефтяных доходов, благодаря которым она и ведет войну против Украины.

— Российская военная машина ежедневно производит сотни средств террора. Ее масштабы представляют угрозу не только для Украины, но и для всего трансатлантического сообщества, — подчеркнул Андрей Сибига.

Глава МИД отметил, что именно в интересах партнеров как можно быстрее нанести удар по российской фабрике террора новыми санкциями, а именно: 18-м пакетом Евросоюза и американским законопроектом Грэма-Блюменталя.

— Немедленно прекратите финансирование фабрики смерти Путина, — отметил министр Андрей Сибига.

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