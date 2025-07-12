Суд взыскал рекордные 2,6 млрд грн с онлайн-казино за сотрудничество с РФ

Шевченковский районный суд Киева применил спецконфискацию имущества компании онлайн-казино PIN-UP, взыскав в пользу государства рекордные 2,6 миллиарда гривен за пособничество Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Онлайн-казино PIN-UP имело российские корни

По данным следствия, компания имела документально подтвержденные связи с представителями РФ и подсанкционными субъектами.

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Онлайн-казино организовало финансовые потоки в пользу российского бюджета и поддержку вооруженной агрессии против Украины.

Связанные с казино лица вели хозяйственную деятельность на территории так называемой ЛНР, наполняя бюджет врага.

Лицо, которое контролировало деятельность казино, после 24 февраля 2022 года финансировало ветеранов российской специальной военной операции.

Эксперты подтвердили, что использование услуг этого казино наносило ущерб боеспособности Сил обороны Украины.

Именно онлайн-казино продолжает работу на территории России и российских интернет-ресурсах.

Как сообщили в ГБР, директора онлайн-казино приговорили к пяти годам лишения свободы с освобождением от отбывания наказания сроком на три года.

Его признали виновным по нескольким статьям:

осуществление хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором (ч. 4 ст. 111-1 УК Украины); участие в преступной организации (ч. 3 ст. 255 УК Украины); умышленное уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах (ч. 3 ст. 212 УК Украины); легализацию имущества, полученного преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК Украины); служебный подлог (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В рамках дела сообщили о подозрениях также председателю и члену комиссии по регулированию азартных игр и лотерей за пособничество агрессору и незаконное хранение наркотиков.

Кроме того, подозрения объявили владельцам онлайн-казино.

Напомним, что директору онлайн-казино PIN-UP сообщили о подозрении 10 января 2025 года.

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