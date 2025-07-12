Зеленский о ночном обстреле: Темпы ударов РФ можно “сбить” жесткими санкциями

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный ночной обстрел Украины, отметив, что есть жертвы и раненые.

Ночной обстрел Украины 12 июля

Президент отметил, что ночью россияне атаковали Украину почти 600 дронами, более половины из которых – Шахеды. Еще на Украину летело 26 крылатых ракет.

– Этой ночью Россия била от Харьковщины и Сумщины до Львовщины и Буковины. Было 26 крылатых ракет и 597 дронов, более половины из них – Шахеды. Более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов обезврежены, – подчеркнул Владимир Зеленский.

К сожалению, зафиксированы попадания по гражданской инфраструктуре, в том числе в жилые дома.

Сейчас смотрят

На данный момент известно о двух погибших в Черновцах. Еще около 20 человек получили ранения.

Реакция Зеленского на массированный обстрел Украины

По словам президента, массированные вражеские обстрелы Украины, которые происходят ежедневно, можно “обуздать” санкциями, особенно против тех, кто помогает россиянам производить дроны и зарабатывать на экспорте нефти.

— Темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и его можно “сбить” санкциями уже сейчас… Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты, – подчеркнул Зеленский.

Президент категоричен — остановить войну в Украине можно только силой. Именно поэтому Киев ожидает от партнеров не просто сигналов, а конкретных действий, которые будут спасать жизни.

Сегодня на рассвете прогремели взрывы в Черновцах и области. Россияне атаковали город крылатыми ракетами и дронами. Есть поврежденные жилые дома и автомобили. К сожалению, погибли: 26-летняя девушка и 43-летний мужчина.

Еще четверо человек госпитализированы в тяжелом состоянии. Одна женщина – в крайне тяжелом.

Ночью в небе над Житомирской областью силы ПВО сбили несколько вражеских целей, однако на территории области зафиксировано разрушение заброшенного хозяйственного сооружения.

Также ночью Россия атаковала Харьков ударными дронами и управляемыми авиабомбами.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 235-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Офис президента

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.