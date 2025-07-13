Атаки на Черновцы, Луцк и другие города на Западе, бои на Покровском направлении: фронт за неделю

В течение недели ситуация в Украине оставалась чрезвычайно напряженной как на фронте, так и в тылу. Россия осуществила рекордное количество ракетных и дроновых атак по разным городам — под удары впервые попали Черновцы.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на ключевых направлениях. Вместе с событиями на поле боя продолжались важные дипломатические инициативы.

Международное сообщество обсуждало поддержку Украины: в Риме состоялась конференция по вопросам восстановления, прозвучали призывы к усилению санкций против России. Кроме этого, принято историческое решение ЕСПЧ об ответственности РФ за многочисленные нарушения прав человека.

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Факты ICTV узнавали, насколько изменилась ситуация на фронте в Украине с 4 до 11 июля, где больше всего давили российские войска и какие ключевые события произошли за последнюю неделю.

Массированные атаки РФ ракетами и дронами по Украине

В течение последней недели Россия усилила атаки баллистическими ракетами и ударными дронами Shahed по разным городам Украины.

По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 июля враг совершил массированный обстрел, применив рекордное количество средств нападения — 741. Среди них — 728 Shahed и других типов БпЛА, семь крылатых ракет Х-101/Искандер-К и шесть аэробаллистических Кинжалов. В тот день основным направлением удара стала Волынь, в частности Луцк.

В ночь на 10 июля враг повторно совершил массированную атаку, применив 415 средств воздушного нападения, но основной удар уже был направлен на Киев.

Среди примененного арсенала — 397 Shahed и других типов дронов, восемь баллистических ракет Искандер-М, шесть крылатых Х-101 и четыре С-300. Вскоре днем в четверг, 10 июля, ударные беспилотники впервые долетели до Черновцов.

Еще одна массированная атака состоялась в ночь на 12 июля, когда РФ применила 623 воздушные цели. Среди них — 597 дронов Shahed и других типов, а также 26 крылатых ракет Х-101. Тогда под удар снова попали Черновцы, Луцк, Львов и другие города.