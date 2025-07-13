Валерий Романенко, авиаэксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени О. К. Антонова
Олег Пономарь, политический аналитик, писатель
Атаки на Черновцы, Луцк и другие города на Западе, бои на Покровском направлении: фронт за неделю
В течение недели ситуация в Украине оставалась чрезвычайно напряженной как на фронте, так и в тылу. Россия осуществила рекордное количество ракетных и дроновых атак по разным городам — под удары впервые попали Черновцы.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на ключевых направлениях. Вместе с событиями на поле боя продолжались важные дипломатические инициативы.
Международное сообщество обсуждало поддержку Украины: в Риме состоялась конференция по вопросам восстановления, прозвучали призывы к усилению санкций против России. Кроме этого, принято историческое решение ЕСПЧ об ответственности РФ за многочисленные нарушения прав человека.
Факты ICTV узнавали, насколько изменилась ситуация на фронте в Украине с 4 до 11 июля, где больше всего давили российские войска и какие ключевые события произошли за последнюю неделю.
- Массированные атаки РФ ракетами и дронами по Украине
- Ситуация на фронте за неделю — с 4 до 11 июля
- Удары по военным целям в России
- Обещание США предоставить дополнительную военную поддержку и ПВО Украине
- Международная конференция по вопросам восстановления Украины в Риме
- Призыв в США и ЕС на усиление санкций против России
- Решение ЕСПЧ по делу Украины и Нидерландов против РФ
Массированные атаки РФ ракетами и дронами по Украине
В течение последней недели Россия усилила атаки баллистическими ракетами и ударными дронами Shahed по разным городам Украины.
По информации Воздушных сил ВСУ, в ночь на 9 июля враг совершил массированный обстрел, применив рекордное количество средств нападения — 741. Среди них — 728 Shahed и других типов БпЛА, семь крылатых ракет Х-101/Искандер-К и шесть аэробаллистических Кинжалов. В тот день основным направлением удара стала Волынь, в частности Луцк.
В ночь на 10 июля враг повторно совершил массированную атаку, применив 415 средств воздушного нападения, но основной удар уже был направлен на Киев.
Среди примененного арсенала — 397 Shahed и других типов дронов, восемь баллистических ракет Искандер-М, шесть крылатых Х-101 и четыре С-300. Вскоре днем в четверг, 10 июля, ударные беспилотники впервые долетели до Черновцов.
Еще одна массированная атака состоялась в ночь на 12 июля, когда РФ применила 623 воздушные цели. Среди них — 597 дронов Shahed и других типов, а также 26 крылатых ракет Х-101. Тогда под удар снова попали Черновцы, Луцк, Львов и другие города.
Сейчас россияне выпускают ударные дроны в таком количестве, что могут себе позволить наносить удары по любой точке Украины, заявил Фактам ICTV ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова, авиаэксперт Валерий Романенко.
— Они направлены на индустриальные объекты, но хаотично. То есть россияне не знают, какой из них работает, а какой — нет. Иногда эти удары приходятся на коммерческие объекты. Например, место, где сплошные коммерческие структуры, и по ним прилетело. Но раньше, в советское время, в первые годы независимости, здесь было предприятие, — отметил он.
По мнению эксперта, российская армия на всякий случай пытается вывести из строя украинские производственные мощности. Но из-за того, что ракеты у россиян не очень точные, то из-за этого попадает по жилым секторам, предположил он.
В то же время Романенко не исключает, что в целом российская стратегия предусматривает удары по инфраструктурным объектам и гражданскому населению с целью вызвать панические настроения и требования к правительству любой ценой прекратить войну.
— Я думаю, что регионы будут готовиться. Те регионы, которые были спокойными, сейчас будут вынуждены все же организоваться на добровольных началах или платить деньги людям, которые будут участвовать в отбивании дроновых атак. Также участие в подразделениях, которые будут состоять из мобильных и групп, запускающих зенитные беспилотники. Во Вторую мировую войну это называлось МПВО — местная противовоздушная оборона, — отметил Валерий Романенко.
Кроме этого, Россия развернула новую кампанию, направленную на срыв мобилизации в Украине. Ресурсы РФ распространяют Telegram-бота, якобы предназначенного для передачи координат зданий ТЦК и СП, заявили в Центре противодействия дезинформации.
Там утверждают, что это происходит параллельно с серией ударов по ТЦК в разных регионах, что указывает на скоординированную попытку России дестабилизировать ситуацию и вызвать панику среди населения.
Ситуация на фронте за неделю — с 4 до 11 июля
В течение недели, с 4 до 11 июля, ситуация на фронте в Украине оставалась очень напряженной. Российские войска не оставляли попыток прорвать оборону воинов Сил обороны.
По информации Генерального штаба ВСУ, продолжались боестолкновения на Северо-Слобожанском направлении в районах населенных пунктов Волчанск, Зеленое и Чугуновка, а на Курском — вблизи Кондрашовки, Петропавловки, Песчаного, Степной Новоселовки, Зеленого Гая, в сторону населенного пункта Новоосиново.
На Лиманском направлении враг пытался атаковать позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Новый Мир, Колодязи, Зеленая Долина, Торское и Диброва, в направлении Серебрянки и Дроновки, рассказали в Генштабе.
Кроме этого, остается непростой ситуация на Покровском направлении. Там войска РФ пытались отбросить ВСУ в районах населенных пунктов Попов Яр, Владимировка, Разино, Мирное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Шевченко, Зверево, Удачное, Ореховое, в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Филиал и Алексеевка.
На Новопавловском направлении РФ стремилась прорвать оборону возле населенных пунктов Дачное, Филия, Мирное, Шевченко, Темировка, Зеленое Поле и в сторону Новопавловки.
Как уточнили в Генштабе ВСУ, на Ореховском направлении украинские воины отражали штурмовые действия российских оккупантов в районе Каменского, а Новоандреевка и Плавни подвергались авиационным ударам управляемыми бомбами.
Удары по военным целям в России
В ночь на 11 июля Силы обороны Украины нанесли точечные удары по ключевым предприятиям военно-промышленного комплекса России.
В Генеральном штабе ВСУ подтвердили, что подразделения Сил беспилотных систем совместно с другими структурами поразили Луховицкий авиационный завод имени Воронина — филиал АО РСК МиГ.
По данным из открытых источников, это предприятие осуществляет полный цикл изготовления боевых самолетов МиГ — от обработки деталей до финальной сборки и летных испытаний.
Отдельно силы ССО и СБУ вместе с другими компонентами Сил обороны нанесли удар по Конструкторскому бюро приборостроения имени академика Шипунова, который играет важную роль в производстве ракет для зенитных ракетных и ракетно-пушечных комплексов.
Обещание США предоставить дополнительную военную поддержку и ПВО Украине
Американский президент Дональд Трамп заявил, что США будут поставлять Украине оружие через НАТО, при этом Североатлантический альянс будет полностью покрывать расходы.
— Мы отправляем оружие в НАТО. И НАТО оплачивает его на 100%, — сказал Трамп, добавив, что речь идет в частности о системах Patriot, которые НАТО будет распределять дальше.
В НАТО подтвердили, что союзники работают над обеспечением Украины необходимой помощью, включая противовоздушной обороной и боеприпасами, закупленными в США.
Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил, что ведутся активные переговоры с европейскими партнерами по совместному использованию батарей Patriot для нужд Украины.
В начале недели Трамп уже намекал, что администрация рассматривает возможность предоставить Украине еще одну систему Patriot.
Рубио заявил, что США настойчиво просят Германию и Испанию передать Украине батарею Patriot (или другие страны), отметил в комментарии Фактам ICTV политический аналитик Олег Пономарь.
— Моя ремарка. Германия и так передала несколько, свои они больше отдавать не хотят, но готовы купить у США. Испания — очень подлая страна в этом плане. Ей вообще никто не угрожает, но они давят, — отметил он.
По словам Олега Пономаря, Польша и Греция тоже имеют системы ПВО Patriot, но давят. Однако эти страны хотя бы можно понять, утверждает эксперт.
— У Греции есть Турция, у Польши — угроза России (хотя греки могли бы дать одну). Нидерланды и Румыния — и так уже в складчину (Нидерланды дали одну сами), — сказал аналитик.
Но у Румынии подходит очередь на получение следующей батареи вместо той, которую она уступила Украине, обратил внимание Пономарь. И в то же время Рубио говорит, что Румыния могла бы снова уступить очередь, отметил он.
— О батарее из Израиля, над которой Трамп обещал подумать, Рубио молчит, — резюмировал Олег Пономарь.
Международная конференция по вопросам восстановления Украины в Риме
Накануне Международной конференции по вопросам восстановления Украины в Риме и во время мероприятия состоялись важные дипломатические встречи.
9 июля президент Владимир Зеленский встретился с Папой Римским Львом XIV в Кастель-Гандольфо.
Понтифик подтвердил готовность Ватикана стать нейтральной площадкой для мирных переговоров между Украиной и Россией. Они обсудили необходимость справедливого и длительного мира, освобождение пленных и поддержку украинских детей, в частности похищенных Россией.
Накануне конференции специальный представитель президента США Кит Келлог выступил с призывом создать для Украины современный аналог Плана Маршалла. По его мнению, мир должен поддержать восстановление Украины, как когда-то было с послевоенной Европой.
Призыв в США и ЕС на усиление санкций против России
Министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество немедленно ввести новые санкции против России после очередной массированной атаки на Украину.
Это же отметил американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя слова президента США Дональда Трампа, который заявил о недовольстве действиями российского диктатора Владимира Путина.
Грэм сообщил, что Сенат США рассмотрит законопроект о жестких санкциях, которые будут охватывать не только РФ, но и страны, покупающие российские энергоносители, в частности Китай и Индию. Законопроект предусматривает президентское исключение для обеспечения гибкости действий Трампа.
В то же время Европейская комиссия объявила о новом пакете помощи Украине на сумму €2,3 млрд. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, ЕС продолжает оставаться главным партнером Украины.
Пакет включает €1,8 млрд в виде кредитных гарантий и €580 млн грантов, что должно привлечь до €10 млрд инвестиций. Средства будут направлены на восстановление жилья, больниц, инфраструктуры, поддержку малого и среднего бизнеса, а также энергетическую безопасность.
Решение ЕСПЧ по делу Украины и Нидерландов против РФ
9 июля Европейский суд по правам человека огласил решение по делу Украина и Нидерланды против России. Во время заседания представители РФ отсутствовали.
Суд объединил четыре межгосударственные жалобы:
- о нарушениях во время войны на Донбассе, сбитии MH17, пытках и принудительном труде (№ 8019/16);
- об обстоятельствах катастрофы MH17 (№ 28525/20);
- о незаконном перемещении украинских детей в РФ (№ 43800/14);
- о массовых нарушениях прав человека после 24 февраля 2022 года (№ 11055/22).
ЕСПЧ единодушно признал свою юрисдикцию в отношении событий до 16 сентября 2022 года — даты выхода России из Совета Европы.
Суд постановил, что РФ несет ответственность за многочисленные системные нарушения прав человека на оккупированных территориях, а также за сбивание пассажирского самолета рейса MH17 в Донецкой области российским ЗРК Бук.
Решение требует от России:
- сотрудничать в создании международного механизма возвращения депортированных украинских детей;
- освободить незаконно вывезенных лиц;
- прекратить давление на украинский язык и образование на оккупированных территориях.
Представители Украины назвали решение историческим и беспрецедентным.