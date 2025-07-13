Убийство полковника СБУ Ивана Воронича: киллеры ликвидированы

Сотрудники СБУ ликвидировали агентов российских спецслужб, которые 10 июля в Киеве застрелили полковника Службы безопасности Украины Ивана Вороныча.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Ликвидированы киллеры Ивана Вороныча

Спецоперацией по поиску убийц Ивана Вороныча лично руководил председатель СБУ, генерал-лейтенант Василий Малюк.

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— Агентурно-боевая группа ФСБ РФ заранее была направлена в Украину и три дня назад совершила убийство сотрудника СБУ, нашего собрата полковника Ивана Вороныча. По результатам проведения негласных розыскных, активно-контрразведывательных мероприятий вражеское логово было обнаружено, — рассказал Василий Малюк.

По его словам, вражеские агенты начали сопротивляться.

— Был огневой контакт, поэтому негодяи ликвидированы. Хочу напомнить, что единственная перспектива врага на территории Украины — это смерть! — подчеркнул глава СБУ.

По данным следствия, убийство украинца Ивана Вороныча совершили мужчина и женщина. Их куратор приказал следить за Воронычем, фиксировать его распорядок дня и маршруты передвижения. Впоследствии российский куратор передал убийцам координаты места, где был спрятан пистолет с глушителем.

Убив полковника Службы безопасности Ивана Воровича, киллеры пытались залечь на дно. Однако сотрудники СБУ и Нацполиции вычислили их местонахождение в Киевской области.

Утром 13 июля СБУ и Нацполиция провели спецоперацию, во время которой киллеры стали сопротивляться, поэтому их ликвидировали.

Убийство Ивана Вороныча 10 июля: что известно

По данным Нацполиции, 50-летний Иван Вороныч в Голосеевском районе Киева вышел из дома и направился к автомобилю.

В это время неизвестный мужчина подошел к полковнику СБУ и несколько раз выстрелил в упор. От полученных ранений Иван Вороныч скончался на месте.

Противодействие российским спецслужбам

Служба безопасности действует на опережение и предотвращает 85% преступлений, которые российский враг пытается совершить в Украине.

Источник : СБУ, Нацполиция

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