Позитивный сигнал, но не старт кардинальных изменений: Огрызко о заявлениях Трампа по РФ

Несмотря на то, что в последнее время Белый дом изменил риторику по отношению к Украине, вряд ли стоит ожидать, что США займут проукраинскую позицию, считает бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко.

Чего ожидать от Трампа по отношению к Украине

Несмотря на то, что 12 июля президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что вскоре мир увидит реакцию Вашингтона на российские обстрелы Украины, министр иностранных дел Владимир Огрызко в эфире Radio NV относится к этому скептически, хоть и считает это положительным сигналом. По его мнению, не стоит “открывать шампанское и пить его повсюду и каждый день”.

– Завтра Трамп, как мы ожидаем, о чем-то заявит. На мой взгляд, он просто продемонстрирует, что захочет несколько усилить поддержку, сказать, что я буду помогать Украине, отражать российские атаки. Возможно, найдет какую-нибудь пару-тройку миллиардов, которые еще остались от администрации Байдена, которые он может использовать без согласия Конгресса и так далее. И скажет, что если Украине так нужно оружие, я готов продавать не Украине, а европейцам, а европейцы пусть делают с ней что угодно, — объяснил он.

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Однако, как отмечает Огрызко, вряд ли это будет означать старт кардинальных изменений по отношению к Украине.

— Уж слишком много Трамп вложил в то, чтобы подружиться с Россией. Мне кажется, что это будет больше похоже на тактическую игру, демонстрацию, что я Путину могу сделать плохо, могу сделать больно, — сказал он.

В частности, Огрызко напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передал Трампу от Путина через госсекретаря США Марко Рубио предложение, которое говорит о том, что кремлевский диктатор готов уступить Иран, однако в свою очередь требует, чтобы Штаты уступили Украину.

– Такой себе, знаете, обмен и размен. Что из этого выйдет, мы не знаем. Но, думаю, дождемся завтрашнего дня, узнаем, что все-таки хочет сделать Трамп и насколько серьезными будут эти шаги против России, — добавил эксперт.

К тому же, Огрызко подчеркнул, что все выглядит так, что Трамп хочет продемонстрировать Путину свое недовольство и показать: “У меня есть инструменты. Так что смотри: если будешь идти дальше таким же образом, моих инструментов хватит”.

Напомним, что ранее издание Financial Times писало, что Трамп изменил риторику в отношении РФ и в отношении Путина, она ужесточилась. Однако журналисты также информировали, что европейские партнеры сомневаются, что это является свидетельством того, что администрация США теперь займет проукраинскую позицию.

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