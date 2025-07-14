Ждать до осени или уже покупать свитер: когда закончится жара в Украине

Жаркая погода продолжает испытывать жителей Украины на прочность, устанавливая новые температурные рекорды по всей стране. Июль традиционно считается одним из самых жарких месяцев.

Согласно данным Украинского гидрометеорологического центра, температурные рекорды зафиксированы как в южных, так и в центральных и северо-восточных регионах.

Самым жарким городом на прошлой неделе стал Херсон, где 9 июля 2025 года столбик термометра поднялся до потрясающих +39,4°C. 13 июля, в Херсоне также был зафиксирован показатель в +36,4°C.

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Не менее жарко было и в центральной Украине. В Кропивницком 9 июля 2025 года зафиксировано +38,0°C.

На северо-востоке страны также не обошлось без экстремальных температур. В Харькове 10 июля 2025 года термометры показали +37,4°C. Сумы также ощутили сильный удар жары: 10 июля здесь было +36,8°C, а 11 июля температура опустилась до +35,5°C.

В центральных регионах, в частности в Полтаве, 10 июля 2025 года было зафиксировано +36,2°C.

Когда спадет жара в Украине, мы узнавали у синоптика Украинского гидрометеорологического центра Натальи Птухи.

Когда закончится жара в Украине

По словам синоптика Натальи Птухи, погода в разных уголках Украины будет существенно отличаться. Что касается юго-востока, то по крайней мере до конца рабочей недели жара будет продолжать надоедать жителям. То есть до 18-19 июля на юго-востоке не стоит ожидать снижения температуры.

— Если говорить непосредственно о температурных показателях, то имеем следующую ситуацию: в большинстве областей Украины ночью будет температура +15+22°C, а днем +29+34°C, — отмечает синоптик.

Что касается юга страны, то здесь будет наблюдаться сильная жара +35+37°C, и так практически до завершения рабочей недели. Только на севере, а завтра и в западных областях днем температура будет +24+30°C.

Когда придет похолодание в Украину

— В течение 16-17 июля в западных областях Украины ожидается снижение температуры до +18+23°C. Это связано с тем, что на западные области будет влиять новый циклон с атмосферными фронтами. Мы ожидаем дождей различной интенсивности, поэтому температурные показатели будут намного ниже, чем сейчас, — говорит Наталья Птуха.

По всей территории Украины до конца недели будут наблюдаться контрасты — в одних областях будет очень жарко, а на западе будет прохладно с дождями.

То есть синоптическая ситуация будет похожей на ту, что была на прошлой неделе. На юго-востоке, возможно, под конец недели будут небольшие кратковременные локальные осадки.

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