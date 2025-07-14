Ночная атака на Украину: РФ выпустила четыре ракеты С-300/400 и 136 дронов

В ночь на 14 июля армия РФ атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 136-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночная атака 14 июля: как отработала ПВО

Сегодня ночью оккупанты запускали зенитные ракеты С-300/400 с территории Курской области РФ.

А дроны, среди которых до 90 Шахедов, — с направлений Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и ТОТ Донецкой области.

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Предварительно, по состоянию на 08:30, в Воздушных силах ВСУ подтвердили сбитие 61 вражеского БпЛА на Севере, Востоке и в Центре страны.

Еще 47 дронов-имитаторов локационно потеряны/подавлены РЭБ.

Однако, к сожалению, зафиксировано попадания 28 БпЛА в 10 локациях и падение обломков сбитых целей еще на четырех.

В частности, этой ночью БпЛА атаковали Днепропетровскую область, где силы ПВО сбили 10 дронов-камикадзе.

Однако часть из них достигла целей — зафиксированы попадания в Днепровском и Криворожском районах. Также известно о трех раненых, двое из которых — дети.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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