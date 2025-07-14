Ночная атака на Украину: РФ выпустила четыре ракеты С-300/400 и 136 дронов
В ночь на 14 июля армия РФ атаковала Украину четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300/400 и 136-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Ночная атака 14 июля: как отработала ПВО
Сегодня ночью оккупанты запускали зенитные ракеты С-300/400 с территории Курской области РФ.
А дроны, среди которых до 90 Шахедов, — с направлений Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и ТОТ Донецкой области.
Предварительно, по состоянию на 08:30, в Воздушных силах ВСУ подтвердили сбитие 61 вражеского БпЛА на Севере, Востоке и в Центре страны.
Еще 47 дронов-имитаторов локационно потеряны/подавлены РЭБ.
Однако, к сожалению, зафиксировано попадания 28 БпЛА в 10 локациях и падение обломков сбитых целей еще на четырех.
В частности, этой ночью БпЛА атаковали Днепропетровскую область, где силы ПВО сбили 10 дронов-камикадзе.
Однако часть из них достигла целей — зафиксированы попадания в Днепровском и Криворожском районах. Также известно о трех раненых, двое из которых — дети.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.