События ночи 14 июля: взрывы в Харькове и Чугуеве, Трамп обещает ракеты к Patriot

В течение ночи и утра 12 июля РФ в очередной раз атаковала Украину ударными дронами. Последствия зафиксированы в Чугуеве и Харькове.

Также стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился передать Украине ракеты к ПВО Patriot, за которые заплатит Европейский Союз.

А Германия отказалась предоставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

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Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 14 июля — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Харькове

Утром 14 июля, около 06:00, в Харькове прогремели взрывы — российский дрон, предварительно, Молния ударил по проезжей части в Немышлянском районе города.

По словам мэра Харькова Игоря Терехова, тип беспилотника еще уточняется.

— Сейчас информация о пострадавших не поступала, — добавил он.

Атака дронов на Чугуев — последствия

Еще в начале суток армия РФ атаковала ударными дронами типа Шахед Чугуев Харьковской области, в результате чего повреждено промышленное предприятие, сообщила мэр города Галина Минаева.

— Около полуночи Шахеды атаковали территорию города. Повреждено промышленное предприятие, — подчеркнула она.

По ее словам, на данный момент нет информации о пострадавших, а соответствующие службы выехали на место попадания.

Трамп заявил о предоставлении Украине ракет к ЗРК Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что предоставят Украине ракеты к ПВО Patriot, которые так необходимы для ее защиты, поскольку Владимир Путин “говорит приятные слова, а вечером всех бомбит”.

Как сообщает Reuters, американский лидер не назвал количество ракет Patriot, при этом отметил, что Евросоюз возместит Соединенным Штатам их стоимость.

— Мы собираемся отправить им различные образцы очень сложного военного оборудования. Они заплатят нам за это 100%, и это то, чего мы хотим, — сказал Трамп журналистам на военно-воздушной базе Эндрюс близ Вашингтона.

Германия не будет поставлять Украине ракеты Taurus

Министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Financial Times заявил, что они не будут поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на волну недавних российских воздушных атак и повторный запрос от Киева.

Сегодня Писториус должен встретиться с министром обороны США Питом Хегсетом в Вашингтоне, где они обсудят “дорожную карту” поддержки безопасности Европы со стороны США.

Также на повестке дня — Украина и вопрос американских систем противовоздушной обороны Patriot, после того, как поставки Киеву были приостановлены Вашингтоном. Германия уже передала Украине три из 12 единиц критически важных ЗРК.

— У нас в Германии осталось только шесть. Это действительно слишком мало, особенно учитывая цели НАТО, которых мы должны достичь. Мы точно не можем дать больше, — сказал Писториус, добавив, что два других были одолжены Польше, и по меньшей мере один всегда был недоступен из-за технического обслуживания или обучения.

Поэтому он планирует обсудить предложение, с которым обратился к Хегсету в прошлом месяце, чтобы позволить Германии купить у США две системы Patriot для Киева.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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