Работаем вместе, чтобы остановить убийства и установить справедливый мир: Зеленский поговорил с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Разговор Зеленского и Трампа: о чем говорили

Как заявил Владимир Зеленский, разговор с Трампом был очень хорошим.

— Спасибо за готовность поддерживать Украину и работать в дальнейшем вместе, чтобы остановить убийства, установить длительный и справедливый мир, — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что Трамп рассказал о своей встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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По его мнению, важно, что у них такие хорошие отношения, а страны Организации Североатлантического договора стараются увеличивать расходы на оборону.

Как рассказал Зеленский, он обсудил с президентом США необходимые средства и решения, чтобы дать больше защиты людям от российских ударов и укрепить позиции Украины.

Он объяснил, что Украина готова работать максимально продуктивно, чтобы достичь мира.

— Договорились чаще созваниваться и координировать наши шаги и в дальнейшем. Спасибо, президент! Спасибо, Америка, — подчеркнул Зеленский.

Зеленский о разговоре с генсеком НАТО

Кроме этого, президент Украины Владимир Зеленский говорил с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

— Тоже очень хороший разговор. Марк проинформировал о сегодняшней встрече в Вашингтоне с президентом Трампом, деталях сотрудничества между Европой и США ради продолжения и укрепления поддержки Украины, — заявил глава государства.

По его словам, Украина ценит готовность предоставить дополнительные системы ПВО Patriot — для этого уже вместе работают Америка, Германия и Норвегия.

Также будут поставки другого оружия для защиты жизни наших людей и отбивания российских штурмов, анонсировал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что важно увеличивать давление на Россию ради мира и сохранять жизни людей.

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