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Продолжается с 2024 года: ЦПД о сообщении о наступлении РФ “в ближайшие 60 дней”

російські солдати
Фото: Depositphotos

В заявлениях Путина о якобы новом наступлении армии РФ на Востоке Украины нет ничего нового, ведь оно на самом деле продолжается еще с 2024 года и до сих пор не выполнило ни одной поставленной Кремлем задачи.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя пубиликацию Axios о планах Трампа объявить новый план вооружения Украины якобы из-за последнего разговора с Путиным, который хочет наступать в следующие два месяца.

ЦПД о “новом” наступлении РФ на Востоке Украины

— Путин планирует дальше вбрасывать новые резервы, чтобы продолжать мясные штурмы на Востоке. Как и говорил, это не новое наступление, а продолжение старого, которое по планам проваливается с 2024 года. Потому что еще на 2024 год Путин ставил задачу захвата украинских городов на Востоке, но Силы обороны эти планы сорвали, — пояснил он.

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По его словам, с тех пор ничего не изменилось — РФ просто продолжает вбрасывать новые резервы.

— Ничего нового не придумали они и сейчас. Смена интенсивностей одного наступления, которое длится более года, — добавил Коваленко.

Накануне издание Axios со ссылкой на источники писало, что президент США Дональд Трамп планирует 14 июля объявить новый план вооружения Украины в ответ на слова российского диктатора Владимира Путина, который во время их последнего телефонного разговора якобы заявил о намерениях наступать в течение следующих 60 дней, чтобы захватить территории до административных границ областей, в которых армия РФ имеет значительный плацдарм.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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