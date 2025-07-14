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Потери РФ на 14 июля: минус еще 1 130 оккупантов и более 50 артсистем

Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Потери РФ на 14 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 130 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 237-е сутки полномасштабной войны достигли 1 035 060 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 14 июля 2025

  • личного состава — около 1 035 060 (+1 130) человек;
  • танков — 11 019 (+3);
  • боевых бронированных машин — 22 987 (+4);
  • артиллерийских систем — 30 294 (+51);
  • РСЗО — 1 438;
  • средств ПВО — 1 194;
  • самолетов — 421;
  • вертолетов — 340;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 635 (+124);
  • крылатых ракет — 3 491;
  • кораблей/катеров — 28;
  • подводных лодок — 1;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 55 025 (+102);
  • специальной техники — 3 932 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Війна в Україні

Источник: Генштаб ВСУ

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