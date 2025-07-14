Валентина Летяк, редактор ленты
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Потери РФ на 14 июля: минус еще 1 130 оккупантов и более 50 артсистем
Потери РФ на 14 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 130 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 237-е сутки полномасштабной войны достигли 1 035 060 убитыми и ранеными.
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Потери РФ на 14 июля 2025
- личного состава — около 1 035 060 (+1 130) человек;
- танков — 11 019 (+3);
- боевых бронированных машин — 22 987 (+4);
- артиллерийских систем — 30 294 (+51);
- РСЗО — 1 438;
- средств ПВО — 1 194;
- самолетов — 421;
- вертолетов — 340;
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 635 (+124);
- крылатых ракет — 3 491;
- кораблей/катеров — 28;
- подводных лодок — 1;
- автомобильной техники и автоцистерн — 55 025 (+102);
- специальной техники — 3 932 (+3).
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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