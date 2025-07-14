Потери РФ на 14 июля: минус еще 1 130 оккупантов и более 50 артсистем

Потери РФ на 14 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 130 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 237-е сутки полномасштабной войны достигли 1 035 060 убитыми и ранеными.

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Потери РФ на 14 июля 2025

личного состава — около 1 035 060 (+1 130) человек;

танков — 11 019 (+3);

боевых бронированных машин — 22 987 (+4);

артиллерийских систем — 30 294 (+51);

РСЗО — 1 438;

средств ПВО — 1 194;

самолетов — 421;

вертолетов — 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 45 635 (+124);

крылатых ракет — 3 491;

кораблей/катеров — 28;

подводных лодок — 1;

автомобильной техники и автоцистерн — 55 025 (+102);

специальной техники — 3 932 (+3).

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 237-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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