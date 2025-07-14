Какие дальнобойные ракеты, способные долететь до Москвы, США могут передать Украине — перечень

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках обновленного плана военной помощи рассматривает возможность передачи Украине дальнобойных ракет, способных поражать цели на территории России, в частности и в Москве.

Об этом сообщило издание Axios, не уточняя, какое именно вооружение имеется в виду. Но упоминание о возможности ударов по столице РФ позволяет предположить, что речь идет о ракетах с дальностью не менее 500 км, отмечает Милитарный.

Какие дальнобойные ракеты США могут передать Украине

Вероятными кандидатами на поставку называют новейшие PrSM (Precision Strike Missile) — баллистические ракеты для HIMARS с дальностью до 500 км и моноблочной боевой частью весом 91 кг.

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Они лишь недавно поступили на вооружение армии США и должны были заменить ракеты ATACMS.

Однако возможность передачи этих ракет Украине выглядит маловероятной: США ранее даже отказали в их экспорте союзной Норвегии, утверждают в издании.

Другим вариантом могут стать крылатые ракеты AGM-158 JASSM-ER с дальностью до 925 км и боевой частью в 450 кг.

Они совместимы с многоцелевыми истребителями F-16 после обновления программного обеспечения, а также могут быть адаптированы к украинским бомбардировщикам Су-24М, подобно франко-британским авиационным крылатым ракетам Storm Shadow.

Этот тип вооружения активно передается европейским партнерам. Ранее уже обсуждался вариант относительно возможных поставок Украине от США.

Как пишет Джо Беймс из The Telegraph, Трамп может использовать такую передачу ракет как политический инструмент — способ напомнить российскому диктатору Владимиру Путину, чего стоит остерегаться, если тот не согласится на мирные условия США.

Журналист также напомнил, что когда-то Трамп заявлял об угрозе разбомбить Москву в случае вторжения России в Украину, а передача JASSM-ER, вероятно, станет шагом в этом направлении, даже если сам он не реализует эту угрозу.

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