Помощь ЮНИСЕФ многодетным семьям 2025: кто может получить и что необходимо

С начала полномасштабной войны ЮНИСЕФ вместе с партнерами оказывают финансовую поддержку уязвимым семьям. Читайте на Фактах ICTV, что такое помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям, кто может получить и что для этого понадобится.

Помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям: кто может получить

В 2024 году помощь от ЮНИСЕФ была направлена ​​на несколько категорий, но приоритет имели наиболее уязвимые группы населения, среди которых:

многодетные семьи;

семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью;

мама (родитель), которая самостоятельно воспитывает детей;

семьи, проживающие недалеко от линии фронта.

ЮНИСЕФ оказывал финансовую помощь многодетным и малообеспеченным украинским семьям, воспитывающим детей до 18 лет.

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Размер выплат для прохождения осенне-зимнего периода составлял 3600 грн в месяц на каждого члена семьи, также на каждого ребенка выплачивали по 6660 грн.

Помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям 2024 года в первую очередь выплачивалась:

малообеспеченным семьям с детьми, в составе которых есть ребенок с инвалидностью в возрасте до 18 лет; малообеспеченным многодетным семьям с детьми младше 18 лет, которые не получают других выплат от международных организаций.

Как узнать будет ли помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям

Если вы заполнили заявку на денежную помощь от ЮНИСЕФ, но еще не получили денежные выплаты, следует выполнить следующие действия:

зайти на сайт єДопомога Выплаты от международных организаций ;

; выбрать Проверить статус заявки;

внести необходимые данные – идентификационный код, тип документа и его номер;

затем отобразится текущий статус заявки.

Помощь от ЮНИСЕФ многодетным семьям 2025: изменения

По состоянию на сейчас регистрация на получение средств от ЮНИСЕФ временно приостановлена.

В 2025 году многодетные семьи могут получить другую помощь для ребенка. Это детские точки Совместно ЮНИСЕФ.

Здесь можно бесплатно получить:

консультацию врача и юриста;

помощь с поиском жилья;

услуги по досугу.

Детские точки Совместно расположены в более чем 20 городах Украины:

Киев и Киевская область;

Харьков и Харьковская область;

Житомир и Житомирская область;

Одесса и Одесская область;

Винница, Запорожье, Николаев, Херсон;

Луцк, Владимир;

Днепр, Кривой Рог;

Львов и Львовская область;

Ивано-Франковск, Калуш, Каменец-Подольский;

Кировоградская область;

Черкассы и Черкасская область;

Черновцы и область;

Тернополь и область, Ровно, Ужгород.

Фото: UNICEF Ukraine

Источник: UNICEF Ukraine

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