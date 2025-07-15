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Почти 350 прокуроров с инвалидностью проверит дисциплинарная комиссия — генпрокурор

Офіс генпрокурора
Фото: УНИАН

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко принял решение, согласно которому все прокуроры с инвалидностью должны будут пройти квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров (КДКП) для подтверждения своего статуса.

Об этом Руслан Кравченко сообщил в своем телеграм-канале.

Проверка прокуроров со статусом инвалидности

По словам генпрокурора, вопрос прокуроров со статусом инвалидности вызвал широкий общественный резонанс и за 9 месяцев так и не решен.

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У генерального прокурора нет полномочий единолично увольнять прокуроров в таких случаях, как массовое получение статуса инвалидности. Увольнение прокуроров при таких обстоятельствах должно происходить на основании решения Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП).

Руслан Кравченко подчеркнул, что на сегодняшний день в органах прокуратуры работает 484 прокурора с инвалидностью: 41 человек подал заявления об увольнении по собственному желанию — они удовлетворены.

Поэтому генпрокурор остальные прокуроры должны пройти специальную комиссию, которая должна подтвердить статус лица с инвалидностью.

В то же время в органах прокуратуры работают люди — их 136 человек, — которые имеют статус:

  • инвалидов детства,
  • лиц, понесших невосполнимые потери для здоровья,
  • имеющих онкологические заболевания,
  • являются лицами с инвалидностью вследствие боевых действий.

— Таким образом, 348 прокуроров ждут решения дисциплинарной комиссии. Понимаю, что среди них могут быть лица, чей статус в результате проверки будет подтвержден. В то же время установленные факты недобросовестности не должны ставить крест на авторитете всех прокуроров, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу, — подчеркнул Руслан Кравченко.

Напомним, что бывший генпрокурор Андрей Костин заявлял, что начато масштабное служебное расследование по факту получения прокурорами статуса лиц с инвалидностью. Проверки начались после того, как журналисты установили, что 49 прокуроров Хмельницкой области во главе с областным прокурором Алексеем Олейником могли оформить инвалидность при содействии руководительницы Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы (МСЭК) Татьяны Крупы, депутата облсовета от партии Слуга народа.

В начале октября 2024 года в Волынской области решили проверить МСЭКи, после того как в Хмельницкой области руководительницу МСЭК уличили в незаконном обогащении.

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