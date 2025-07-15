РФ атаковала Украину 267 дронами: как отработала наша ПВО

В ночь на 15 июля (с 16:30 14 июля) российский враг атаковал Украину 267 беспилотниками-камикадзе типа Shahed и дронами-имитаторами различных типов с разных направлений.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Атака дронов на Украину: как отработала ПВО

Так, россияне запускали свои дроны из Орла, Брянска, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска и временно оккупированной территории Донецкой области.

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Около 200 дронов — это ударные Шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 13:00 наши воины сбили 178 вражеских дронов типа Shahed и беспилотников других типов в северных, южных, восточных и центральных областях.

Кроме того, 66 дронов-имитаторов локационно потеряны/подавлены РЭБ.

К сожалению, зафиксировано попадание 23 БПЛА в семи локациях, а также падение сбитых дронов в девяти локациях.

Напомним, что сегодня ночью РФ нанесла ракетный удар по Шостке в Сумской области. Пострадала 14-летняя девочка. Повреждены многоквартирные и частные дома, а также здание медицинского учреждения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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