Российские войска ежедневно несут около 100 потерь убитыми и ранеными на Харьковском направлении, что равно роте личного состава.

Об этом в эфире телемарафона Единые новости сообщил спикер Оперативно-тактической группировки Харьков Павел Шамшин.

Ежедневные штурмы и сотни потерь: что происходит на Харьковском направлении

— Только на нашем направлении они ежедневно теряют ориентировочно 100 человек — это фактически целая рота, а за неделю — это уже больше батальона, но это их не останавливает, — сказал он.

По словам Шамшина, армия РФ продолжает активные штурмы, имея численное преимущество. Тактика врага заключается в растяжении украинской обороны: захватчики атакуют в разных районах, пытаясь найти слабые места для накопления пехоты.

В частности, россияне последние две недели ведут наступательные действия в районе Мелового, что к северо-востоку от Великого Бурлука. Они пытались продвинуться к селам Амбарное и Хатное, однако были остановлены украинскими защитниками.

Только за минувшие сутки враг пять раз штурмовал позиции в районах села Зеленое и города Волчанск. Захватчики действуют небольшими пехотными группами по 3-5 человек под прикрытием дронов.

— Сам Волчанск фактически стерт с лица земли — там не осталось ни одного целого здания. Но россияне не прекращают обстрелы города, используют артиллерию, РСЗО, тяжелые системы. Основная угроза сейчас — это дроны, которых у них очень много, — подчеркнул спикер.

