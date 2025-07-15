В Киеве с визитом находится премьер Латвии Эвика Силиня: какова программа гостьи
Во вторник с визитом в Киев прибыла премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
Визит премьера Латвии в Киев
По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в столицу прибыла премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
— По приглашению президента Украины Владимира Зеленского я прибыла в Киев, для участия в церемонии празднования годовщины Украинской государственности и встречи с высокопоставленными должностными лицами Украины, — написала она в соцсети Х.
Латвия была, есть и будет вместе с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и продолжительный мир, подчеркнула она.
Напомним, что недавно в Украину приезжал командующий Национальными Вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс. Он вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским посетили операционную зону на Востоке страны.
Как отметил тогда Сырский, Латвия является одним из самых преданных союзников Украины.
Фото: Эвика Силиня