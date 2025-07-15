В Киеве с визитом находится премьер Латвии Эвика Силиня: какова программа гостьи

Во вторник с визитом в Киев прибыла премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Визит премьера Латвии в Киев

По приглашению президента Украины Владимира Зеленского в столицу прибыла премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

— По приглашению президента Украины Владимира Зеленского я прибыла в Киев, для участия в церемонии празднования годовщины Украинской государственности и встречи с высокопоставленными должностными лицами Украины, — написала она в соцсети Х.

Латвия была, есть и будет вместе с Украиной, пока не будет достигнут справедливый и продолжительный мир, подчеркнула она.

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Напомним, что недавно в Украину приезжал командующий Национальными Вооруженными силами Латвии генерал-майор Каспарс Пуданс. Он вместе с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским посетили операционную зону на Востоке страны.

Как отметил тогда Сырский, Латвия является одним из самых преданных союзников Украины.

Фото: Эвика Силиня

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