Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 15 июля: ликвидировано 1230 оккупантов и полсотни артсистем
Потери врага на 15 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 230 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 238-е сутки полномасштабной войны превысили 1,036 млн.
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Потери РФ на 15 июля 2025 года
- личного состава – около 1 036 290 (+1 230);
- танков – 11 022 (+3);
- боевых бронированных машин – 22 993 (+6);
- артиллерийских систем – 30 346 (+52);
- реактивных систем залпового огня – 1 440 (+2);
- средств противовоздушной обороны – 1 194;
- самолетов – 421;
- вертолетов – 340;
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 45 880 (+245);
- крылатых ракет – 3 491;
- кораблей (катеров) – 28;
- подводных лодок – 1;
- автомобильной техники и автоцистерн – 55 147 (+122);
- специальной техники – 3 932.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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