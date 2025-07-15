Потери РФ на 15 июля: ликвидировано 1230 оккупантов и полсотни артсистем

Потери врага на 15 июля 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1 230 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 238-е сутки полномасштабной войны превысили 1,036 млн.

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Потери РФ на 15 июля 2025 года

личного состава – около 1 036 290 (+1 230);

танков – 11 022 (+3);

боевых бронированных машин – 22 993 (+6);

артиллерийских систем – 30 346 (+52);

реактивных систем залпового огня – 1 440 (+2);

средств противовоздушной обороны – 1 194;

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

беспилотников оперативно-тактического уровня – 45 880 (+245);

крылатых ракет – 3 491;

кораблей (катеров) – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 55 147 (+122);

специальной техники – 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 238-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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