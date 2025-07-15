Выплаты при рождении ребенка в 2025 году: размер и как получить

В январе вступил в силу закон О государственном бюджете Украины 2025. Так, изменились отдельные виды социальных выплат, несмотря на то, что прожиточный минимум, от которого зависит размер помощи остался на прежнем уровне.

Какими будут выплаты при рождении ребенка в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.

Сколько платят за рождение ребенка в 2025 году

Для поддержки родителей в Украине предусмотрена специальная помощь. Выплаты позволяют частично компенсировать расходы, связанные с уходом за новорожденным, а также обеспечивают базовую финансовую стабильность в первые месяцы жизни малыша.

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Государственная помощь при рождении ребенка в 2025 году в Украине останется неизменной по сравнению с предыдущими годами.

Общая сумма выплат составляет 41 280 грн и предоставляется частями:

10 320 гривен — выплачиваются сразу после рождения ребенка;

30 960 гривен (то есть остальная сумма) — выплачиваются равными частями в течение 36 месяцев, что составляет 860 грн ежемесячно.

Как получить выплаты при рождении ребенка в 2025 году

Оформить выплаты при рождении ребенка может один из родителей ребенка, опекун или другой законный представитель. Заявление на получение помощи нужно подать в течение 12 месяцев после рождения ребенка.

Сделать это можно тремя способами:

Подать документы через ЦНАП. Оформить заявку через электронный кабинет на портале Дія Обратиться с соответствующим заявлением в органы социальной защиты.

Будут необходимы следующие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (ИНН).

После подачи документов государственная помощь зачисляется на указанный банковский счет.

Выплаты за рождение ребенка 2025 — будет ли повышение

По состоянию на начало 2025 года размер выплат остается неизменным, как и механизм их начисления. Однако правительство продолжает работать над совершенствованием программ поддержки семей с детьми. Возможны дополнительные инициативы, направленные на повышение социальных стандартов.

В частности, в ноябре 2024 года был подан проект закона № 12184 О внесении изменений в статью 12 Закона Украины О государственной помощи семьям с детьми по улучшению положения семей с детьми путем восстановления адекватного размера помощи при рождении ребенка, цель которого — увеличить помощь при рождении ребенка, чтобы поддержать родителей и остановить спад рождаемости в Украине.

Документом предлагается привязать сумму выплат к прожиточному минимуму. В частности, будет 105 прожиточных минимумов, то есть 260 тыс. грн. Около 60 тыс. грн должны платить сразу, а остальные 5 тыс. 600 грн — ежемесячно до трехлетия ребенка. При этом сумма помощи при рождении первого или последующих детей не будет меняться.

Сейчас законопроект не принят, поэтому помощь при рождении ребенка в 2025 году пока остается на уровне 2024 года.

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