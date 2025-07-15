Заложил взрывчатку во дворе: 19-летний агент РФ готовил теракт против военных в Виннице

Служба безопасности Украины предупредила теракт, который, по версии следствия, планировал житель Житомира по заказу вражеской агентурной сети. По данным правоохранителей, парень собирал данные о военной инфраструктуре, передавал их через Telegram и согласился установить самодельное взрывное устройство в людном месте в Виннице.

Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

Передавал координаты ТЦК и хотел заложить взрывчатку: задержан подозреваемый в госизмене

По данным следствия, подозреваемый посылал куратору из страны-агрессора видео, фото и точные координаты объектов в Житомире — полицейских участков, зданий ТЦК и СП, мест скопления военных авто. За это он получал денежные переводы на банковскую карточку.

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За 1000 долларов США подозреваемый согласился выполнить новое задание — поехать в Винницу, найти тайник со взрывчаткой и установить ее в определенном месте. Вечером он прибыл в город, нашел тайник с устройством, который состоял из емкости с порошкообразным веществом, проводов и двух мобильных телефонов, и оставил пакет во дворе многоэтажки, спрятав его среди растений на клумбе.

Взрывное устройство должно было быть активировано в момент, когда поблизости находились бы украинские военные. СБУ удалось оперативно обезвредить угрозу и задержать злоумышленника по горячим следам.

Ему сообщили о подозрении в государственной измене и арестовали без права на внесение залога. Следствие продолжается.

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