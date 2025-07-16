Документы о назначении Шмыгаля министром обороны поданы в Раду — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду документы о назначении Дениса Шмыгаля министром обороны.

Зеленский подписал документы по Шмыгалю

Сегодня начались юридические процедуры по обновлению Кабинета министров, в частности, депутаты поддержали отставку премьер-министра Дениса Шмыгаля.

— Сегодня я уже подписал документы в Верховную Раду Украины о Денисе Шмыгале как новом министре обороны. Через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности, — сообщил президент в своем вечернем видеообращении.

Глава государства сообщил, что утром состоялось совещание с Денисом Шмыгалем, Рустемом Умеровым и Германом Сметаниным по оборонным вопросам.

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— Мы договорились о новых подходах относительно управления сферой обороны. Министерство обороны будет иметь большее влияние на сферу производства оружия, и украинского оружия должно стать больше – больше у наших воинов на фронте, — сообщил он.

Кроме этого, Министерство обороны проведет аудит всех договоренностей с нашими партнерами, добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что через Министерство обороны будут управляться и стратегические отрасли промышленности.

К тому же, Зеленский поблагодарил Шмыгаля и всю команду правительства Украины за работу.

— Много пройдено. Опыт колоссальный. Денис во главе правительства выдержал сначала вызовы ковидного кризиса. Затем – удар полномасштабной войны. Правительство сохранило полную управляемость государственных институтов. Обеспечивается фронт. Абсолютно четко обеспечивались и обеспечиваются социальные выплаты. Работает логистика в государстве. Мы прошли три очень сложных зимы за время полномасштабной войны. Украина получила кандидатство в Евросоюзе, и были открыты переговоры о членстве, — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время, когда необходимо сконцентрировать все государственные ресурсы ради задач нашей обороны и в условиях новых отношений с США, с другими партнерами, в новой правительственной конфигурации профессиональность каждого должна сработать максимально.

– Денис знает все вызовы сферы обороны. Рустем Умеров будет помогать, в частности, на международном треке – всеми договоренностями, а также необходимой координацией, – добавил он.

К слову, Зеленский сообщил, что Укроборонпром возглавит Герман Сметанин, который в настоящее время занимает должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

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