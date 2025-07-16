Карта боевых действий на 16 июля 2025 – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение.

Противник нанес удар по позициям украинских подразделений и населенным пунктам, применив две ракеты и 54 авиаудара.

Кроме этого, враг осуществил 5 574 обстрела, из них 68 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 869 дронов-камикадзе.

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Об этом по состоянию на 08:00 16 июля сообщили в Генштабе ВСУ.

Карта боевых действий в Украине на 16 июля 2025

Ситуация в Украине на 16 июля 2025

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло 21 боевое столкновение. Кроме того, враг нанес десять авиаударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также осуществил 363 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе десять – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили семь атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и Строевка.

На Купянском направлении произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Степная Новоселовка, Загризово, Песчаное и в сторону Купянска.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вблизи населенных пунктов Новый Мир, Новоегоровка, Грековка, Карповка, Колодязи, Зеленая Долина, Торское, в сторону Шандрыголового и Серебрянки.

На Северском направлении наши защитники отразили три штурма оккупационных войск вблизи Григоровки и Выемки.

На Краматорском направлении зафиксировано семь боестолкновений в районах Предтечиного, Белой Горы и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак вблизи Дилиевки, Торецка, Новоспаского и Русиного Яра.

На Покровском направлении наши защитники остановили 60 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Николаевка, Шевченко, Молодецкое, Горехово, Попов Яр, Новоэкономичное, Миролюбовка, Лисовка, Котлино, Звировое, Удачное, Алексеевка, в сторону населенных пунктов Родинское, Покровск, Муравка Филия, Дачное.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 27 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Запорожье, Поддубное, Лесное, Мирное, Малиевка, Шевченко, Новоселка, Зеленое Поле и в сторону населенных пунктов Комышуваха, Темировка, Новохатское.

На Гуляйпольском направлении за прошедшие сутки Силы обороны успешно остановили один штурм противника вблизи населенного пункта Малиновка.

На Ореховском направлении в районе Новоданиловки наши защитники также отразили один вражеский штурм.

На Приднепровском направлении украинские воины отразили восемь атак оккупантов в районе Антоновского моста и вблизи островов Козульский и Забич.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери РФ на 16 июля 2025 года

личного состава – около 1 037 460 (+1 170) человек;

танков – 11 025 (+3);

боевых бронированных машин – 22 995 (+2);

артиллерийских систем – 30 395 (+49);

РСЗО – 1 440;

средств ПВО – 1 196 (+2);

самолетов – 421;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 46 164 (+284);

крылатых ракет – 3 491;

кораблей/катеров – 28;

подводных лодок – 1;

автомобильной техники и автоцистерн – 55 229 (+82);

специальной техники – 3 932.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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