Лечение раненых военных: что может измениться

Рабочая группа работает над изменением места лечения раненых военнослужащих, чтобы они проходили восстановление в гражданских больницах.

Такую информацию сообщила член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз (фракция Европейская солидарность).

Лечение украинских военных – что изменится

По словам Фриз, на последнем заседании комитета по вопросам национальной безопасности члены рабочей группы заслушали вопрос о лечении раненых военнослужащих в гражданских больницах.

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– По итогам пришли к соглашению о необходимости провести заседание рабочей группы по проработке механизмов для решения текущих вопросов, – рассказала депутат агентству Интерфакс-Украина.

Она пояснила, что проблема в том, что Министерство обороны, как это делали еще в советское время, финансирует койко-места в военных госпиталях, а не сам факт лечения.

По словам Фриз, система, когда деньги идут за пациентом, как это работает для гражданских через механизм Национальной службы здоровья Украины, уже доказала свою рациональность, тогда как устаревший подход Минобороны необходимо реформировать.

– Ведь и из-за низкого качества услуг военнослужащие вынуждены обращаться в гражданские больницы, – добавила депутат.

Фриз рассказала, что в дискуссии участвовали, среди прочих, заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, министр здравоохранения Виктор Ляшко и представители командования медицинских сил Министерства обороны Украины.

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