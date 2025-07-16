НАТО готовит встречу союзников для передачи Patriot Украине — Reuters
На следующей неделе состоится ключевая встреча государств, владеющих зенитно-ракетными комплексами Patriot.
На следующей неделе состоится встреча по Patriot для Украины
Основная цель события — обсудить пути поддержки украинской противовоздушной обороны в условиях непрекращающихся ракетных атак со стороны России.
О предстоящем заседании сообщила журналистка Reuters Клауди Таниос в соцсети Х.
По ее словам, страны-союзники готовятся к важным переговорам по инициативе главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО.
Как отмечает источник, знакомый с деталями переговорного процесса, встреча стран-владелиц Patriot и основных доноров Украины может пройти уже в среду на следующей неделе.
Главная задача — выявить возможности для передачи дополнительных батарей Patriot, которые критически необходимы Украине для укрепления системы ПВО.
Напомним, президент США Дональд Трамп 9 июля подтвердил, что Киев обратился с просьбой предоставить Patriot.
Накануне Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже поставляются в Украину.