НАТО готовит встречу союзников для передачи Patriot Украине — Reuters

На следующей неделе состоится ключевая встреча государств, владеющих зенитно-ракетными комплексами Patriot.

На следующей неделе состоится встреча по Patriot для Украины

Основная цель события — обсудить пути поддержки украинской противовоздушной обороны в условиях непрекращающихся ракетных атак со стороны России.

О предстоящем заседании сообщила журналистка Reuters Клауди Таниос в соцсети Х.

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По ее словам, страны-союзники готовятся к важным переговорам по инициативе главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО.

Как отмечает источник, знакомый с деталями переговорного процесса, встреча стран-владелиц Patriot и основных доноров Украины может пройти уже в среду на следующей неделе.

Главная задача — выявить возможности для передачи дополнительных батарей Patriot, которые критически необходимы Украине для укрепления системы ПВО.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 июля подтвердил, что Киев обратился с просьбой предоставить Patriot.

Накануне Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже поставляются в Украину.

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