В Раде зарегистрировали проект постановления об отставке Шмыгаля

16 июля 2025 года в Верховную Раду Украины поступил проект постановления №13485 об отставке премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Инициаторами выступили сразу несколько народных депутатов из фракции Слуга народа.

Проект постановления об отставке Шмыгаля

Законопроект зарегистрирован на 13 сессии IX созыва. Для принятия постановления об отставке премьер-министра необходимо набрать большинство голосов от конституционного состава Рады — не менее 226 голосов.

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После одобрения парламентом президент Украины должен подписать соответствующий указ об освобождении премьера от должности.

Согласно Конституции, после принятия решения об отставке Кабинет Министров складывает полномочия перед новоизбранной Радой, но продолжает выполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства.

По данным нардепа Ярослава Железняка, проект постановления об отставке Шмыгаля должен быть рассмотрен сегодня, 16 июля.

Перед этим у Дениса Шмыгаля будет 15 минут для выступления.

Что известно о Денисе Шмыгале

Денис Анатольевич Шмыгаль занимает должность премьер-министра Украины с 4 марта 2020 года.

Родился 15 октября 1975 года во Львове, окончил Львовский политехникум по специальности экономика предприятия, имеет степень кандидата экономических наук.

До политической карьеры работал в бизнесе, в частности в сфере энергетики и инвестиций.

В 2018-2019 годах возглавлял Бурштынскую ТЭС группы ДТЭК.

В августе 2019 года стал главой Ивано-Франковской ОГА, в феврале 2020 года — вице-премьером по вопросам развития общин и территорий.

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